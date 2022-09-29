中概股審計在港進行　彭博：中國塗黑部分資料　惟不影響進展

美監管部門對中概股底稿的審計工作在港進行中，《彭博》引述消息報道，中國官員有時候會要求將公司文件中的姓名、地址和薪資水平塗黑，不過到目前為止，刪節信息基本上不影響檢查審計底稿的完整性。

報道指，審計活動在中環太子大廈23樓進行，雙方經常在會議桌上各抒己見，或各自去獨立的辦公室商討問題，通常會熬到深夜。羅兵咸永道被夾在中間，一邊要回答美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）提出的各種詳細問題，一邊要聽取中國監管部門的指示。

美國官員要求非常具體

消息人士指，中國派出約10名中國證監會和財政部官員飛抵香港，多數會說英語。雖然中國和審計公司花了大量時間來整理文件，但美國官員的一些要求非常具體，有時審計對象還得回去蒐集進一步的信息。核數師已做好心理預期，所有在美國上市的中概股最終都會受到檢查。

消息人士又指，中國官員有時候會要求將公司文件中的姓名、地址和薪資水平塗黑。不過被提出要刪節的信息基本上無關緊要，到目前為止刪節信息基本上不影響檢查審計底稿的完整性。因為PCAOB關心的不是敏感材料，而是要檢查審計工作是否縝密。