宏利料香港與內地通關屬時間問題　對未來內地業務前景感樂觀

宏利香港今日公布健康調查結果，揭示新冠疫情對市民的負面影響，以及市民對疫情的取態。健康調查顯示，不論受訪者曾否受感染，均有約三分一表示其精神健康比疫情前差。值得留意的是，即使從未感染新冠肺炎，仍有超過四分一受訪者表示疫情下身體健康變差。

不過，調查亦顯示香港市民正致力適應疫情下生活。在政府公佈放寬「0+3」前，已有30%市民表示計劃於未來12個月出外旅遊；另有45%受訪者已恢復正常社交生活。

宏利香港及澳門首席產品總監李旭明表示，疫情令市民對健康的關注度有所提升，對相關保險產品的需求亦帶動了宏利的康健業務增長。他透露截至今年第二季，康健業務的康健業務增長。

市民對健康及危疾產品需要增

他表示，宏利一直密切留意內地對保險產品的需求，發現市民對健康或危疾產品，以及儲蓄產品的需求較強，表示未來推出的產品亦會顧及顧客的喜好和需要。另外，宏利目前亦積極擴展經銷團隊招聘，務求為通關後做好準備。

他續表示，香港與內地的關係一向緊密，加上政府陸續放寬入境隔離措施，認為與內地通關只是時間問題，表示對未來內地業務發展感到樂觀。