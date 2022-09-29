中銀可持續金融及全球資金管理論壇　與百名大型企業代表交流

中銀香港今天舉辦「可持續金融及全球資金管理論壇」，金管局聯同中銀香港代表，圍繞「拓展全球資金管理新空間 把握可持續金融新機遇」的主題，與過百名大型企業代表進行交流，從不同角度分析企業如何在香港設立財資中心，提升全球資金管理效率，以及分享如何利用香港的資本市場、金融和專業服務作綠色及可持續投融資及認證，協助企業在全球資金管理策略上實踐可持續發展理念。

金管局助理總裁（外事）陳維民表示：「香港作為國際金融中心和主要的離岸人民幣業務樞紐，是連通全球市場的重要橋樑，更擁有高度自由的金融市場，簡單的稅制，是跨國企業的全球及區域總部集中的地區。在綠色和可持續金融領域，香港也有獨特的優勢，既具有龐大的資本市場規模，亦有相關政策支持，能在助力企業吸引境內外投資者方面作出積極的貢獻。」

中銀香港副總裁陳文表示：「香港不僅是內地面向世界的窗口、連繫全球市場的重要橋樑與紐帶，亦是企業搭建財資中心的最佳選擇。近年企業十分關注如何提高資金管理的韌性、確保業務運作可持續性，以及推動環境、社會及管治（ESG）發展等重要議題。中銀香港將繼續把 ESG 理念融入財資管理業務中，協助企業在香港搭建財資中心，運用創新業務思維與技術，以線上化、自動化、集中化的形式，高效和穩健地管理資金，幫助客戶防範風險、提高資金營運效率、增加收益，確保業務可持續發展。」