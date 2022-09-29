維珍航空允機組及地勤人員選擇不同性別制服　空少都可穿裙子！

維珍航空（Virgin Atlantic）昨日（28日）宣佈，為反映工作團隊多元，推出新措施，機組人員、機師和地勤人員可按個人喜好，穿上不同性別設計的制服，「不論他們的性別、性別認同或性別表達方式」。

維珍航空指，空中服務員、機師和地勤人員可自選制服，因應自己所喜歡和感覺舒服，選擇穿裙裝或西褲，即空中少爺也可以穿裙子。公司希望做法能夠反映工作團隊的多元，同時建立包容的形象。

維珍航空推出新措施，機組人員毋須理會性別自選制服。（資料圖片）

除此之外，維珍航空亦表示，將會讓職員和乘客按其喜好，自由選用稱呼代詞，例如先生、小姐等，乘客在辦理登機手續前提出，職員將會記下，乘客在機上接受服務時將不會被叫錯，但前提是他們的護照有性別中性的標記，美國、印度和巴基斯坦的護照均可提供有關標記，可用男女性別稱呼或Mx、U和X。另外，公司的票務系統亦會引入中性的性別「Mx」。

維珍航空商務總裁 Juha Järvinen 稱，讓員工在工作中擁抱自己的個性，並且展現真我是相當重要，因此容許員工按個人喜好穿上不同性別設計的制服，亦會確保員工能夠識別顧客的性別認同，並容許他們按喜好自由選擇稱呼。較早之前，維珍航空亦已經宣布容許員工展示紋身。