滙豐據報考慮遷出倫敦金絲雀碼頭全球總部大樓

外電報道，匯豐控股（0005）正考慮遷離位於英國倫敦的金絲雀碼頭全球總部大樓。



據《彭博》引述滙控營運總監John Hinshaw發送的一份備忘錄稱，正在審查全球總部在倫敦的未來位置，旨在創造一個更靈活的工作空間，選項不排除搬遷到新場所。

備忘錄又指，滙控仍會以倫敦作為全球總部所在地。但在新冠疫情大流行之後，全球榜公示面積較2019年時的水平減少了約40%。

匯豐控股據報正考慮遷離位於英國倫敦的金絲雀碼頭全球總部大樓。。（路透社）

匯控於 2002 年搬入 45 層高的 8 Canada Square，當時它由金絲雀碼頭集團完成。該建築是倫敦最知名的摩天大樓之一，現在歸卡塔爾主權財富基金所有，該基金於 2014 年以約 11 億英鎊的價格收購。

滙控已經將 Park Street 辦公室的員工整合到金絲雀碼頭總部，並對其幾層樓進行了現代化改造，以提供更靈活的工作空間。根據備忘錄，它現在計劃在大樓內轉移一些團隊的位置，將其佔用的空間減少四分之一。

備忘錄稱，未來的目標是擁有一個更加靈活和動態的工作空間，以滿足同事和客戶的需求，希望總部能夠將人們聯繫起來，推動協作，培養替代工作方式並促進福祉。它將更加數字化，以幫助智能化工作，並將以可持續的方式設計，以幫助實現淨零承諾。