友邦香港推癌症全方位保障3系列　個人終身賠償額最高900萬元

友邦香港宣布，將於下月5日推出AIA「癌症全方位保障3」系列，提供多項市場獨有保障和增值服務。該計劃保費低至每日1.6元，設市場獨有「預防及早期篩查賠償」，讓客戶實報實銷HPV 疫苗或癌症篩查費用，幫助客戶預防癌症。與此同時，計劃中的市場首創「臨床試驗藥物賠償」，讓客戶減輕在藥物上的經濟負擔，金額達150萬港元。

計劃並提供市場獨有「表達藝術治療保障」，以及將「註冊中醫治療及中藥惠益」延伸至市場獨有的推拿治療等保障，加上由癌症醫療專業團隊為癌症患者制定一站式個人化方案的「健康導航大使」，當中包括「個人療程管理服務與復康管理」等一系列增值服務，支援針對客戶在預防及預測、診斷、治療及康復癌症路上各個階段所需。

另外，計劃提供市場獨有受保癌症限額每3年重設一次，就任何受保癌症，不論是新受保癌症、或前次受保癌症復發或擴散，均提供持續保障。受保癌症限額最高達300萬元，而個人終身癌症賠償限額最高達900萬元。

友邦香港委託香港中文大學進行獨立研究。研究發現，七成受訪者不認識本港三大癌症，超過六成受訪者從未進行癌症篩查.（圖片由受訪者提供）

中大研究：七成受訪者不認識本港三大癌症

另外，友邦香港早前委託香港中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院醫療體系及政策研究所進行獨立研究。研究發現，七成受訪者不認識本港三大癌症為肺癌、大腸癌及乳癌，超過六成受訪者從未進行癌症篩查，四成受訪者不清楚大腸癌症篩查方法，超過八成市民認為政府資助或保險保障能有效鼓勵主動癌症篩查。

友邦香港及澳門首席產品主張及策劃官梁莉斯表示，會繼續透過結合新產品優勢和加強增值服務，從不同層面鼓勵大衆主動管理癌症風險，對癌症採納積極預防態度，例如透過健康生活習慣、疫苗及癌症篩查等措施，及早預防和診斷，令患者可及時接受最新醫療技術下的適切治療。