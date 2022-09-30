鄭志剛評現屆政府「做得好，積極有為」　料本港置業剛需短期受壓

新世界（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛出席業績發布會，對於現屆政府表現，鄭志剛直言「做得好，積極有為」，期望未來進一步放寬防疫限制，振興香港經濟。



環球進入加息周期，鄭志剛認為加息令本港樓市觀望氣氛濃厚，市場需要時間消化，他預計本港剛性需求支持在短期內有少許受壓，但認為會因應加息步伐而逐步恢復。

對於啟德區項目發展，鄭志剛重申啟德發展潛力好，隨著2024年啟德體育園啟用，連同57萬呎的商業項目，以及中九龍幹線落成，他對區內樓價不太擔心，承認可能只是短期受壓。

另外，大圍站物業發展項目柏傲莊I期及II期已於今年陸續交樓，鄭志剛回應指，項目III期接近完成拆卸工程，預計項目的關鍵日期為2025年3月31日。至於重售安排，將會適時與港鐵（0066）商討。

被問到明年的銷售目標，鄭志剛回應指，由於從旗下酒店預約可見，未來一年本港婚嫁需求龐大，預料有不少港人置業，2023年本港合約銷售目標為150億元，連同在中國內地150億元人民幣的銷售目標，預計全年總銷售目標為逾300億港元。

投資物業方面，鄭志剛坦言中環、金鐘等一線核心區的投資物業壓力較大，相反非核心區的回報不俗，而今年開售的長沙灣888號甲級寫字樓項目已經沽出85%。被問到會否計劃出售新世界百貨（0825），鄭志剛稱暫無計劃出售。

鄭志剛在會上稱讚現屆政府，「做得好，積極有為」，他相信現屆政府可以帶領香港走出疫情困境，希望港府進一步放寬防疫限制，舉辦更多大型活動以吸引旅客，振興香港。

配合政府的「北部都會區」發展計劃，集團加快農地轉換以釋放其價值。新世界在新界持有合共約 1,633 萬平方呎待更改用途之應佔農地土地面積，其中約九成位於「北部都會區」範圍。鄭志剛透露，目前積極發展的農地有1,200萬呎，集中於粉嶺北及元朗區，預計短期內有300萬平方呎土地可撥入總樓面面積（GFA）。連同中長期撥入的900萬平方呎，預計總樓面面積是可銷售物業土地儲備的3倍。