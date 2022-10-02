俄祭出核威脅　金融市場信心瀕崩盤　游資還有容身處？|伽羅華

過去一周，投資者幾近信心崩潰，人民幣跌跌不休，拖累港股低處未算低，鎊匯創八十年代以來低位，緣於市場擔憂「新鐵娘子」卓慧思推出的「迷你預算」會加深英國雙赤，道指跌穿兩萬九，又是怕美聯儲瘋狂加息累及經濟，但以上種種仍敵不過俄羅斯總統普京揚言使用核武，核威脅可能是壓垮全球金融市場的稻草。

烏國四州的公投一如預期獲高票通過，接下來是俄羅斯要和這四州政府簽訂入俄條約，條約要由俄羅斯聯邦憲法法院來認可它合憲，再由國家杜馬及聯邦委員會通過「合併法案」，程序與2014年俄國入侵克里米亞如出一轍。

當烏國四州正式併入俄羅斯版圖，原本的局部戰事已面臨升級至全面戰爭的風險，俄國揚言會使用核武還擊，作為一個輸紅了眼的賭徒，普京似乎已不為自己留下退路，豁出所有身家去豪賭這一舖，當俄國完成吞併四州的程序，要它從烏國撤軍便有如喪權辱國，俄烏結束戰爭的門檻只會更高。

北溪管道爆炸成羅生門 俄美同被指為嫌疑黑手

俄烏戰局原本已劍拔弩張，但北溪1及2號輸氣管道同遭破壞，令事件成為各自表述的羅生門，俄羅斯及美國同樣被指控是今次破壞的嫌疑人，無論元凶是誰，首當其衝的是天然氣價格大幅波動，如果說破壞管道的動機是擾亂能源市場或者是分化歐美陣營對烏克蘭的支持，所幸暫時未見破壞的預期效果。

在爆炸發生前，荷蘭TTF天然氣期貨價原本拾級而下跌穿200歐元，爆炸後各界對事件表現冷靜，似乎響應前總統特朗普對各方需克制的呼籲，歐盟及北約均表明待深入調查事件後才會問責，TTF氣價上周五由203.7歐元再度回軟至186.2歐元，但北溪管道爆炸可能拖慢氣價的跌勢。目前歐洲基本上已儲夠近九成氣量過冬，要干擾目前能源市場供求，以期影響歐洲民生，最快要到下年才能有湊效。

石油出口國大組織（OPEC+）為應對油價暴跌，將於本周三（5日）召開會議討論減產，會議結果成為油價升跌的關鍵，眾所周知，油價是近月高通脹的推手，亦左右全球央行貨幣政策走向，對資本市場表現影響至巨，可謂牽一髮而動全身。

相對於油價，氣價波動更劇烈，歐洲成為今輪氣價高企的大輸家，這也是俄羅斯希望打能源牌的原因，現在運往歐洲的天然氣，利潤都不是以百分比計，而是倍數計。據財媒Business Insider報道，目前LNG船在美裝氣成本為6,000萬美元，到歐洲的卸氣收益為2.75億美元，毛利4倍，每船純利超過1億美元，發這種戰爭財的已不單是美國公司，法國Total、EDF及安吉爾能源亦錄得豐厚利潤。

「北溪」：圖為2022年9月26日，「北溪」天然氣管道在德國盧布明的天然氣接收站。（AP）

資金瘋狂避險 逆向回購規模與利率同創新高

世界局勢近日風譎雲詭，投資者發現不可能捕捉金融市場瞬息萬變的商機，不但風險資產不能投，連定息收益工具的主權債亦隨時中招，但美聯儲為全球超級大戶建立的隔夜逆回購協議（ON/RRP），成為資本市場避險的淨土。

上周三（28日）約有2.367萬億美元資金使用美聯儲的ON/RRP機制，回購利率為3.05厘，不但打破9月22日所創下2.359萬億美元紀錄，而利率也是美聯儲自2013年以來該工具提供的單日最高收益率，要留意的是，9月22日是美聯儲本月加息75基點的翌日，當時市場避險情緒高漲，回購利率僅為2.3厘，反映市場流動性之緊絀已到非理性狀態。

卓慧思新首相上任即放三把火，推出50年以來規模最大的減稅計劃，這項「迷你預算」是正式預算案的預告篇，減稅部分主要是2023財政年度凍結企業稅率的加幅，由原來增加至25%維持於19%，個人入息稅率減至19%，取消對年收入超過15萬英鎊的高收入人士徵收45%上限稅率調低至40%，而且大幅削減印花稅，希望透過減稅促進當地經濟。不過，「迷你預算」在黨內惹來微言，認為減稅措施應有序推出，無需過於急進，國際貨幣基金組織（IMF）也猛烈抨擊，認為減稅規模過大和無針對性。

卓慧思新首相上任即放三把火，推出50年以來規模最大的減稅計劃。（AP）

迷你預算被IMF批規模過大及無針對性

英國於2016年進行脫歐公投，加上過去三年疫情肆虐，英國經濟表現低迷，經常帳及財政均錄得赤字，與不少新興國家的「雙赤」困境不遑多讓，卓慧思此時推出減稅計劃是刺激經濟的一劑重藥，也可以視「死馬當活馬醫」。除了高收入人士的稅務優惠及削減印花稅需要討論外，其他減稅措施大致能惠及大眾，而英鎊近日跌勢亦已反映投資者的憂慮，相信再跌空間有限，反而值得關注的是，美國財金界顯然對減稅計劃並不賣帳。

美國前財政部長薩默斯最先抨擊減稅計劃，認為現在不是推行這種天真、一廂情願、供給學派經濟學的時候，批評英國新政府班子正在為鎊匯跌破與美元平價創造條件，而受美國主導的IMF亦作出類似批評，究竟問題是出在預算案內容，還是另有玄機？

首相卓慧思與財政大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）在推出迷你預算時，或許低估對市場某些環節的影響，這是可以適當修訂，以令稅務優惠更集中於更有需要的民眾。

英國新經濟政策遭到美方財金界抨擊，更大可能與拜登政府透過加稅增加收入的財政哲學背道而馳，拜登一向熱中推動「富人稅」及上調美國企業稅率，近日美國國會剛剛通過拜登一力主推的「減少通脹法案, Reduction Act 」，法案最具爭議的內容是為大型公司設定最低稅率15%及1%的股票回購稅率，主要針對Google母公司Alphabet，摩根大通和Facebook母公司Meta等美國最大的公司，估計未來十年內將聯邦赤字減少約3,000億美元，當美國正在推動加稅及加息等收緊政策，而盟友英國的財政政策卻反其道而行，難免讓人有被拆台的感覺。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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