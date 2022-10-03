瑞信債務違約風險急增　CDS升至2009年最高水平　料須籌40億瑞郎

瑞士第二大銀行瑞士信貸集團（Credit Suisse Group AG）最近再陷入困境，更傳出可能破產的傳聞。



據外電報道，7月上任的瑞信行政總裁Ulrich Koerner上周五再度向員工發信，稱銀行擁有「強大的資本基礎和流動性狀況」，並對員工稱在公司於10月27日宣布新的戰略計劃之前，將定期向他們發送最新消息。

上週，瑞信有關反映債務違約風險的信貸違約掉期（CDS）攀升約 15%，達至 2009 年以來的最高水平。隨著瑞信去年初被捲入對沖基金Archegos爆倉及英國供應鏈融資公司Greensill破產的醜聞後，股價節節下跌，更觸及新低。

據《彭博》報導，瑞信目前正在敲定計劃，可能會對其投資銀行進行徹底改革，並可能包括在數年內裁員數千人。

投資機構KBW 分析師估計，瑞信將可能需要籌集 40 億瑞士法郎的資本，但在出售一些資產的同時，由於公司年內股價大跌，股本融資將導致長期股東股權遭大幅攤薄。

目前，瑞信正進行不足一年來的第二次重組，正研究裁減、退出或維持那些業務。此前有報道指，瑞信有意出售證券化產品業務，涉約750億美元資產。