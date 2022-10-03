推動新增人民幣股票交易櫃檯　港府擬減相關股票印花稅

財經事務及庫務局局長許正宇今日（３１）在立法會財經事務委員會會議上提出立法建議，涉豁免市場莊家就雙幣股票進行特定交易涉及的股票買賣印花稅，直言目前是進一步推動人民幣股票發展的良好時機。

他發言時表示，目前人民幣櫃檯流動性較低，同一證券的港幣及人民幣櫃檯間存在價差，影響投資者參與人民幣櫃檯的意欲。因此，由證監會、港交所及金管局組成的工作小組建議設立雙幣股票市場莊家機制，透過在現時流動性較低的人民幣櫃檯提供持續報價及回應報價，便利投資者在所需價格進行買賣。同時，市場莊家亦可進行同一股票在雙幣櫃檯之間的套戥交易，致使雙幣股票的價格長期趨向一致。有關配套將有助提升人民幣股票的流動性，避免產品因流動性不足導致價差拉寬和價格過於波動。

許正宇又稱，現時股票印花稅佔證券交易費用超過九成，亦是市場莊家進行莊家活動及套戥交易的主要成本，交易所參與者可能缺乏誘因成為市場莊家。因此，政府建議豁免市場莊家進行特定交易原須繳納的股票買賣印花稅，創造有利條件讓市場莊家進行莊家活動。有關豁免亦讓市場莊家可在較低的交易成本下完成套戥交易，提升縮窄雙幣櫃檯價差的效果。

許正宇補充，該局正擬備有關法例修訂，以期於年內向立法會提交條例草案。與此同時，港交所亦正就實施有關雙幣股票市場莊家機制的行政安排訂立規則。在條例草案獲得立法會通過後，港交所將就有關行政規則諮詢市場意見，目標在二○二三年上半年推出雙幣股票市場莊家機制，先行優化交易機制，為在香港港股通增加人民幣櫃檯做好準備。