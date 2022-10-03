卓慧思減稅方案惹爭議　財相關浩霆：撤回取消45%最高所得稅建議

英國首相卓慧思（Liz Truss）早前承認政府在宣布削減稅收方面處理不當，但堅持她的做法是正確的。最新，英國財政大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）發表聲明，將放棄此前提出的取消45%最高所得稅稅率的計劃。



當地時間10月3日，英國財政大臣關浩霆發表聲明稱，將放棄此前提出的取消45%最高所得稅稅率的計劃。

關浩霆證實撤回取消45%最高所得稅的建議，稱此舉是聆聽社會的聲音。

We get it, and we have listened. pic.twitter.com/lOfwHTUo76 — Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) October 3, 2022

消息公布後，英鎊兌美元曾升1%，高見1.1281水平，最新升約0.4%至1.1195。英鎊兌港元現報8.78。

英國政府9月23日宣布一系列措施以期提振經濟，其中包括大規模減稅方案（取消45%的最高所得稅稅率，並將基本稅率從20%降至19%），以及取消銀行業獎金上限等內容。

據《彭博》報導，撤消大規模減稅方案將會是卓慧思政府在立場上的重大逆轉。儘管有關措施令市場暴跌，以及惹來不少經濟學家和其所屬保守黨國會議員的批評，但卓慧思和關浩霆近日一直積極為期政策辯護。