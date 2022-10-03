從Archegos爆倉說起　瑞信遇困事件簿　資本缺口或達40億瑞郎

瑞信近兩年遭受一系列負面事件衝擊，包括Archegos爆倉、Greensill破產等，令公司聲譽受損，更拖累業績，至今年又面對洗錢及裁員等不利消息，拖累其股價自去年2月起一蹶不振，從14.90美元一路下挫，上周五收市報3.92美元，累瀉逾七成。同時間，其信用違約互換指數上周五攀升至250個基點，接近2008年雷曼兄弟倒閉時的水平，引起市場關注。

百年投行，股價跌幅猶如「海嘯級」，反映市場十分憂慮該行的財務狀況。然而冰封三尺，非一日之寒。

受累Archegos事件 瑞信換舵手

去年震驚市場的Archegos事件，源於Archegos的韓裔基金經理，及其成立的家族對沖基金Archegos資本管理首席財務總監，被控涉嫌欺詐、敲詐勒索及操控市場，以謊言欺騙多間華爾街大行的巨額孖展貸款進行高槓桿股票炒作，基金最終卻以爆煲收場。

該事件觸發瑞信行政總裁 Thomas Gottstein在今年請辭下台，由現有資產管理部門主管Ulrich Koerner接任，為瑞信2020年2月以來再次更換CEO。瑞信去年業績已披露，Archegos事件令瑞信損手48億瑞士法郎。

而事實上，在 Archegos 爆倉之前，瑞信已因Greensill 倒閉壓力倍增。Greensill去年3月宣佈破產，瑞信旗下瑞信資管通過4隻供應鏈金融基金投資於Greensill或其附屬公司發行的債券，資產淨值合計約100億美元。瑞信暫停了基金的贖回和認購，並向投資者退款。此外，Greensill對瑞信還有9,000萬美元的貸款未償還，瑞信需要對其進行減值處理。

Archegos事件使得瑞信行政總裁 Thomas Gottstein在今年請辭下台，由現有資產管理部門主管Ulrich Koerner接任，為瑞信2020年2月以來再次更換CEO。（資料圖片）

去年至今 業績皆「見紅」

受這些負面事件影響，瑞信去年全年業績轉盈為虧，蝕16億瑞士法郎，2020年則錄盈利27億瑞士法郎。瑞信披露，全年因應各項重大事件的特殊虧損高達71億瑞士法郎，單計Archegos事件已損手48億瑞士法郎。若撇除單次特殊項目，去年稅前溢利按年增長51%。

一連串醜聞加上及今年以來市況波動，瑞信早前公佈第二季虧損15.9億瑞郎，較首季的2.73億瑞郎有所大幅擴大，並為連蝕三季，收入按年大跌29%，主要是投資銀行業務收入勁挫40%，財富管理和資產管理業務收入亦分別倒退34%和25%。該行預警投資銀行業務壓力遠未結束，因第三季交易活動繼續受到客戶活動疲弱影響。

今年6月，瑞士聯邦刑事法院裁定，瑞信和其一名前雇員，在幫助保加利亞犯罪團夥洗清與可卡因販運有關的資金方面有罪，成為瑞士歷史上第一家在刑事案件中被判定有罪的大型銀行。法院對瑞信處以約210萬美元的罰款，並命令瑞信向瑞士政府支付約2,000萬美元。

Ulrich Koerner稱，將削減投資銀行業務，並削減超過10億美元的成本，早前有消息稱這將包括裁減約5000個職位，相當於一成職位。（資料圖片）

急推改革 冀削10億美元成本

面對逆風，瑞信隨即宣布進行全面戰略評估，Ulrich Koerner稱將削減投資銀行業務，並削減超過10億美元的成本，早前有消息稱這將包括裁減約5,000個職位，相當於一成職位。

投行傑富瑞本月發布研究報告表示，瑞信仍面臨數個關鍵問題，包括營收呈下降趨勢，成本呈上升趨勢，資本充足率低於目標水準，資本生成並面臨潛在盈利能力較低以及訴訟成本增加的風險。該行認為，在行業充滿挑戰的背景下，瑞信的前景仍然特別黯淡。

德銀表示，瑞信要改善財務實力、為重組提供資金並支持增長，將面臨至少40億瑞士法郎（合41億美元）的資本缺口，這並將取決於其快速出售證券化產品交易業務的能力。儘管瑞信超過了監管機構的最低標準，但仍低於其競爭對手瑞銀的指標。該行並認為，證券化產品的銷售存在一些執行風險。