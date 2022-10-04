卓慧思內閣成員據報質疑其執政方式　恐更多保守黨議員不聽號令

英國財政大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）周一宣布，聆聽社會聲音後，決定放棄此前提出的取消45%最高所得稅稅率的計劃。據《彭博》報道，首相卓慧思（Liz Truss）內閣成員表示，由於她在執政黨中的地位已嚴重受創，她將難以推動為英國擬定的經濟革命關鍵部分。



報道指，這些要求匿名的內閣成員們表示，47歲的卓慧思擔任首相不到一個月，未能採取基本步驟來凝聚對其計劃的支持，例如將其提交至內閣辯論，也質疑她管理執政的保守黨的方式。

這些成員預測，距離下一次選舉的兩年時間，並沒有足夠的時間給新領導人一個真正的機會，結果很可能是更多保守黨議員不聽號令，「欺負一位跛腳的首相」，就似是迫使她對下調最高所得稅率的的計劃改弦易轍一樣。

這種觀點暗示由卓慧思和關浩霆發起的「英國新經濟協議」可能已經胎死腹中。該政策除了提出減稅外，也要在房屋建設和兒童保育等領域放鬆管制。

一位前內閣成員預測，卓慧思將在一年內下台，以便該黨有時間在最遲於2025年1月將舉行的大選之前重振旗鼓。他們表示，2023年5月的地方投票將清楚地表明卓慧思的表現有多麼糟糕，並預測她的繼任者將不得不來自現任內閣之外。