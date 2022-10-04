滙豐控股據報出售加拿大業務　料價值約60億英鎊　美股盤前升4%

滙豐控股（0005）據報正在探索以數十億英鎊出售其在加拿大的業務，董事會已指示摩根大通探索有關業務的潛在買家。這將標誌著其在北美的業務大幅撤退。滙豐控股（HSBC）盤前升約4%，折合約42.892港元。



據《天空新聞》引述消息人士報道，對滙豐而言，出售加拿大業務將代表一筆重大交易。

根據其網站，匯豐銀行是加拿大第七大銀行，自 1980 年代初以來已在加拿大進行了十多次收購。

報道引述分析師表示，其加拿大子公司的價值可能在 70 億美元（60 億英鎊）左右。

報道提到，這家總部位於倫敦的滙豐銀行正面臨中國平安精心策劃的一場大規模拆分活動，滙豐已經縮減了其在美國的部分業務，去年宣布將出售或關閉其在美國的大眾市場零售業務。

滙豐銀行回應天空新聞的詢問時，在一份聲明中表示，「滙豐銀行定期審查其在所有市場的業務。我們目前正在審查我們在加拿大全資子公司的戰略選擇。可能出售滙豐集團在加拿大滙豐銀行的 100% 股權是正在探索的選項之一。加拿大滙豐銀行是一家非常強大的企業，也是加拿大領先的國際銀行。檢討處於早期階段，尚未做出任何決定。」