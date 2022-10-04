美股｜道指飆逾800點　重上3萬點大關　馬斯克再提收購Twitter

【00:40】

美股繼續造好。道指報30,297點，升806點或2.73%；標指報3,787點，升108點或2.95%；納指報11,166點，升351點或3.25%。

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）據報再提出收購Twitter，Twitter股價一度升約15%。

【23:17】

美股升幅擴大，道指現升753點或2.55%，報30244點；納指升367點或3.4%，報11182點；標指升107點或2.91%，報3785點。

中概股造好，拼多多升8.6%、京東升6.9%、阿里巴巴升5.7%。

美油突破86美元一桶，升逾3.4%。

【21:51】

美股三大指數升逾2%，道指升620點或2.1%，報30111點，重上三萬點大關；納指升2.83%，而標指升2.42%。

其中，亞馬遜升4.75%；Tesla升3.1%；阿里巴巴升3.57%。

【21:34】

美股三大指數集體高開，納指更大升逾2%。

截至香港時間晚上9時34分，道指升466點或1.58%，報29956點；標指升68或1.86%，報3746點；納指升255點或2.36%，報11070點。