大昌聯同愛互送等推愛心禮品包　冀舒緩基層三餐負擔｜溫多娜

大昌食品宣佈，聯同新世界發展策動的香港首個大型捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」及網購平台HOME+，於本月起，推出售價為100元的愛心禮品包（實質價值為150元），呼籲善心人士於HOME+認購，以轉贈「愛互送」平台的非牟利機構，禮品包內均為不同乾糧、凍肉等，盼在疫情持續肆虐的情況下，紓緩基層在三餐方面的負擔。

疫情為香港帶來前所未見的挑戰，不少市民的生活大受影響，大昌食品明白到只有社會各界人士共同努力，才能協助有需要人士應對各種困境及挑戰。為此，大昌食品與「Share for Good愛互送」及HOME+合作，於HOME+網購平台上，以港幣100元推出價值150元的愛心禮品包，予公眾認購，每份愛心禮品包內有烏冬、梳打餅、豬梅肉切片、雞扒、急凍熟白蜆及海鮮雜錦。

善心人士完成認購後，HOME+會把愛心禮品包兌換券交予「Share for Good愛互送」，轉贈至「Share for Good愛互送」其中兩間受惠機構 – 香港基督教服務處及加減乘除基金，再分發愛心禮品包兌換券至有需要的基層家庭。受助人憑券可到指定的大昌食品分店換領「愛心禮品包」乙份，如禮品包內有部分產品出現售罄情況，大昌食品將以同等價值之貨品作為替換。