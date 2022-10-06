韓國沉浸式藝術館ARTE M　將進駐新世界11 SKIES　四大展區搶先睇

新世代講求「打卡」，要吸引人氣，必須「IGable」！新世界發展（0017）宣布，旗下機場航天城項目、一站式遊樂零售商業新地標「11 SKIES」，將引入韓國最大沉浸式媒體藝術博物館ARTE MUSEUM，設立常設展館，佔地28,040平方呎，預計將於2023年底至2024年初在11 SKIES的最大室內遊樂空間亮相。

ARTE MUSEUM雖然未開幕，但率先在新世界位於北角的「K11 ATELIER King's Road」開設ARTE M Hong Kong，「煲定人氣」，精選出ARTE MUSEUM中多組代表作，展館由4個不同的空間組成，包括FLOWER 繁花、JUNGLE 叢林 、WAVE 海浪及BEACH 沙灘，以獨特的概念設計，通過媒體藝術的形式重新詮釋自然中的元素和空間，將鮮花的生命力、洶湧澎湃的巨浪、一望無垠的海灘、熱帶雨林中的叢林等6個作品描繪得栩栩如生。

展覽最大賣點是通過多種數碼媒體技術的綜合運用，使整個空間在視覺上被打造成一件藝術作品。﹙新世界提供相片﹚

展覽最大賣點是通過視覺創意與Mapping投影、多方位影像控制、傳感器交互等多種數碼媒體技術的綜合運用，使整個空間在視覺上被打造成一件藝術作品。該收費場館將於明日﹙7日﹚開場。

ARTE MUSEUM在韓國境內共有三個展館，繼2020年9月在濟州開設第一家後，2021年在麗水和江陵相繼開館。自開館約23個月以來，三家展館累計參觀人數已達320萬人次。

11 SKIES由新世界發展建造、由K11負責營運，總樓面面積達380萬平方呎。