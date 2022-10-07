英央行指規模破萬億退休基金資產值上周瀕「歸零」　必須出手救市

英倫銀行（BOE）上周三（28日）入市買債，拯救急跌的英鎊和英債。英倫銀行副行長康利夫（Jon Cunliffe）指出，英國債市孳息急升的風波中，多個退休基金一度瀕臨崩潰，迫使央行不得不採取緊急購買國債的方式來救市，以免英國國債陷入死亡螺旋（Death Spiral）。

他指出，至今市場重新定價基本上回復有秩序，但在金融體系的部分領域已經看到壓力。一旦央行判斷市場運行的風險已經消退，央行的干預操作將平穩有序地解除。

他周三向國會下議院財政專責委員會主席斯特雷德（Mel Stride）提交信函，指出英國多個採用所謂「負債驅動投資」（Liability Driven Investment, LDI）策略的投資基金，在上周英國國債孳息飆升的情況下，資產淨值一度瀕臨跌至負數，面臨被清盤的險境，迫使央行不得不採取緊急購買國債的方式來救市。

LDI規模達1.5萬億英鎊

LDI市場規模高達1.5 萬億英鎊，長年期國債約佔LDI持有資產規模的三分之二。LDI主要持有人是英國的退休基金，當時距離一場災難性公共財政危機的爆發，一度僅有數小時之遙。

若LDI基金違約，則需要出售抵押品（即國債），將會導致債券市場運作受到更嚴重破壞，繼而令實體經濟的融資條件過度和突然收緊。