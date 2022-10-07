瑞信據報計劃分拆投行業務並引入外部投資者　冀獲取資金留任人才

外電消息稱，瑞信正在尋找外部投資者，為其諮詢和投資銀行業務的分拆計劃注入資金。

據《彭博》消息，瑞信正在試圖引入一個外部投資者，有意讓其對分拆後的投行業務持有部分股份，以提供資金，從而幫助公司聘用並留住人才。

分拆後的業務將被打造成一家類似精品投行的新公司，並可能重新啟用多年前停用的第一波士頓（First Boston）品牌名稱。

傳有意出售蘇黎世酒店物業

另一方面，瑞信亦有意出售其位於蘇黎世的酒店物業。外電報道瑞信正尋求出售旗下位於蘇黎世的酒店Mandarin Oriental Savoy Zurich。報道引述該行發言人指出，作為全球房地產戰略一部份，會定期評估地產投資組合。在此過程中，該行已決定啟動Hotel Savoy大樓的銷售程序，並會仔細評估所有出價及潛在投資者，會適時披露有關決定。

該酒店擁有近200年歷史，今年關閉並進行大翻新，計劃於2024年重新開業成為Mandarin Oriental Savoy Zurich。

瑞信近日股價跌至歷史低點，早前新上任的首席執行官Ulrich Koerner試圖向員工及投資者保證，該銀行的財務狀況仍是健康的。

瑞信近兩年經歷一系列醜聞事件，令業績及股價大幅縮水，Ulrich Koerner早前宣布進行全面戰略評估，將削減投資銀行業務，同時保持至少部分收入和能力為財富管理客戶提供服務。

對於瑞信今年全年業績，投資評級機構穆迪預期，今年瑞信虧損達30億美元，及其一級核心本比率低於13%。穆迪高級副總裁Alessandro Roccati接受《路透》訪問時，瑞信今年下半年可能持續出現虧損，又指出若核心一級資本比率低於13%，或促使穆迪對該銀行的評級轉為更負面。