國泰稱有足夠人手營運航班　9月至今有逾百名舊同事「回巢」

國泰航空（0293）今日舉辦疫情以來首次大型招聘活動，希望增聘超過4,000名前線員工，包括約2,000名機艙服務員。



國泰航空被指人手不足，企業事務總經理黃文傑表示，集團有足夠人手營運航班，招聘活動主要是為了應付未來18至24個月營運需要。

國泰航空目標年底運力回復至疫情前的三成，集團正努力提升運力，但由於飛機從外地回港需要清潔及維修，而且機艙服務員需時訓練，故此運力提升需時。

9月已有逾百名舊同事「回巢」

黃文傑稱，是次招聘活動反應理想，由9月至今已收到1,000個申請，今明兩日會安排200名應徵者面試。他又稱，9月份已有100多名前機艙服務員重返國泰，預計陸續有舊同事「回巢」，其薪酬待遇會與新入職人士相同。

薪酬方面，機艙服務部總經理毛潔瓊稱，機艙服務員在疫情期間只服務一班航班，隨着航班增加，飛行小時達90小時，連同外站津貼，預期月薪可達1.6萬至1.7萬元。

國泰早前表示，未來18至24個月目標增聘超過4,000名前線員工，包括明年底前增聘700名機師，當中300名為直接錄取機師及400名見習機師培訓計劃畢業生，以及機艙服務員2,000人，其餘為機場地勤服務人員等。國泰亦重推見習機師培訓計劃，計劃2025年前招募及培訓逾千名見習機師。