理大研究：向華徴關稅　更大程度損害其美國企業盈利能力

香港理工大學聯合澳洲莫納什大學及美國加州大學洛杉磯分校發布研究報告，結果顯示中美貿易戰導致對在中國採購的美國企業產生負面影響，包括導致該等企業庫存增加及利潤率降低，從而削弱本土公司的競爭力。

理大時裝及紡織學院助理教授范迪表示，踏入全球供應鏈時代，具影響力的跨國企業的供應鏈很大程度上依賴全球貿易活動，對單一國家徵收關稅難以刺激企業把生產線遷回本土，貿易壁壘措施會對該等企業的營運產生嚴重影響，繼而影響本土經濟，亦推高通脹。

另一項對20多萬家企業進行的調查稱，40%的美國企業在貿易戰中增加了他們的營運成本。澳洲莫納什大學商學院講師周毅指出，如果企業受貿易戰影響而持有更多庫存，將須承擔額外的成本，對整體成本效益產生負面影響，導致競爭力下降。由此可見，保護主義已失去保護本土經濟的功能。

香港理工大學一項研究指出，美向華徴關稅更大程度損害其本土企業營利能力。（資料圖片）

籲美國政府應專注協助企業搬遷

該研究又以Tesla等大型汽車製造商因美國政府實施對華貨品徴稅而對美國政府提出起訴為例，引證向單一國家實施關稅不單不能刺激國內製造業，更會影響本土企業的營運和利潤，認為美國政府專注協助企業搬遷將較徵收關稅更為有效。

此外，報告指出，由於企業需要額外資源以協調及管理不同供應商提供的原材料，供應商亦可能因為企業的急切需求而「坐地起價」，導致交易成本及時間亦隨之上升，甚至抵消掉原本帶來的好處。范迪表示，研究的數據分析顯示，企業愈依賴外判及擁有愈分散的供應渠道，該等企業的供應及利潤在貿易戰中反而會遭受更大打擊。