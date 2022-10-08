嗶哩嗶哩在港轉換主要上市　上交所：可按規定納入港股通考察範圍

上交所旗下的中國投資信息發布《關於滬港通下的港股通股票納入相關安排的通知》，提及到關於最近部分在聯交所上市的「同股不同權」公司已經或計劃由在港第二上市轉換為主要上市，有關其納入港股通的條件及時間。



嗶哩嗶哩（9626-W）等部分在香港聯交所上市的不同投票權架構公司（WVR公司）已經或者計劃由在港第二上市轉換為主要上市。《通知》提到，WVR公司由在港第二上市轉換為主要上市後，可以依照規則在考察日對其進行考察，符合《實施辦法》第六十五條、六十六條和六十七條等規定條件則納入港股通。

中國投資信息指，以嗶哩嗶哩為例，該公司於2022年10月3日轉換為主要上市正式生效後，可以按《實施辦法》有關規定納入港股通股票考察範圍，因其在聯交所上市已滿6個月及其後20個港股交易日，屬於《通知》規定的第二種情形，所以考察日應當為下一個恒生綜合指數成份股定期調整生效日前的第2個港股交易日（2023年3月）。屆時上交所將按照《實施辦法》有關規定對其進行考察，符合納入條件則將其納入港股通股票。

下一步，上交所將密切關注WVR公司在港上市地位的變化，按規定將符合條件的WVR公司股票納入港股通，更好滿足投資者需求，堅定不移推動資本市場高水平雙向開放。