陳茂波︰港府將逐步恢復外訪活動　希望盡快加強宣傳香港

英國Z/Yen集團與中國(深圳)綜合開發研究院自2007年起進行的全球金融中心指數，香港大部份時間位列全球第三，但是在上月出爐的最新報告中則下跌了一級至第四位，引起廣泛討論。

香港得分升幅 優於紐約和倫敦

財政司司長陳茂波發表題為《香港國際金融中心的發展》的網誌，以回應事件。他稱，細看當中內容，香港總得分實際上增加了10分，比首兩位的紐約和倫敦得分升幅為多，但疫情限制了本港對外往還，也許影響了很多金融從業員對香港的總體印象，拖累了相關評分及整體排名。儘管如此，報告反映香港在銀行、保險、專業服務及貿易等環節仍然擁有相當優勢。

他又稱，在今次最新公布的排名中，第三至第十位的城市每位之間其實只相差1分，足見差距之窄、競爭之激烈。與此同時，首兩位的紐約和倫敦也由以往大幅領先其他對手，到近年相關領先幅度正逐步收窄，可見其他金融中心都不斷進步，國際競爭甚為激烈。而這項指數每年發布兩次，某次得分與排名的上上落落，或更多是受一些短期因素影響。故此，更為關鍵的是：本港要清晰認知自身擁有什麼優勢、存在什麼不足，才能透過策略部署及高效執行，做好制度、政策和宣傳推廣方面所需要的工作以鞏固優勢、補足短板，不斷提升香港的競爭力。

全球金融中心指數，香港排名下跌了一級至第四位。﹙資料圖片﹚

香港挑戰及機遇

陳茂波網誌繼而鋪陣數字，解說香港實存的優勢，但同時指出世界百年未見大變局的加速演變，亦帶來挑戰。首先，環球經濟衰退的風險增大。海外主要市場央行為遏抑通脹而同步大幅急速加息，令營商及借貸成本不斷增加，遏抑投資及消費意欲，加上地緣政局愈趨緊張，種種負面影響的叠加效應或令環球經濟或再度陷入衰退。國際貨幣基金組織(IMF)已警告，在下周發布新一份報告中會將2023年的全球增長預測從先前的2.9%再度下調；世界銀行早前亦指出，估計明年環球經濟僅能增長0.5%，反映出日益惡化的經濟前景。另一方面，市場風險胃納下降及息差因素令資金隨時迅速轉向，或導致新一輪環球金融市場的波動。

其次，市場競爭變得更尖銳激烈。環球經濟吹逆風，企業之爭、市場之間的競爭無可避免會變得更激烈、更尖銳。不同經濟體也許會更大力度的搶企業、搶人才，務求保持自身的經濟及產業發展動力。

第三，逆全球化帶來的變數。昔日全球化發展令各地市場趨向一體化。不過，當民粹主義興起、保護主義抬頭，加上地緣政治的持續角力，全球一體化已逐漸逆轉並演變為兩大體系。香港作為國家的國際金融中心，也面對著新的意識形態挑戰，必須做好全面的應對準備。

另一邊廂，本港有不少機遇，包括國家的堅實支持、發展中的亞洲及「一國兩制」的制度優勢。陳茂波總結道，香港的未來是機遇與挑戰並存，機遇大於挑戰。事實上，我在今年二月財政預算案宣布籌辦國際金融領袖投資峰會，當時香港還處於第五波疫情高峰，但外間的反應非常正面積極，籌辦期間不斷有一些未收到邀請的國際金融機構亦主動向我們查詢。這是自新冠疫情爆發近三年以來，香港首場甚具規模的高規格實體金融會議，雲集全球逾100家重量級金融機構主要負責人，肯定是亞洲區今年最受矚目的財金盛事之一。

陳茂波補充，港府亦逐步恢復海外出訪活動。（資料圖片）

港府逐步恢復海外出訪活動

他又稱，本屆政府自上任以來，本著科學和實證為本、精準防控的原則，務求以最小的代價，最大程度推動經濟復常與對外往還，穩步帶領香港走出疫情下的逆境。隨著疫情持續緩和，防疫策略亦相應調整，抵港人士的隔離及檢疫安排放寬至「0+3」，為整個社會的復常邁出重要的一大步，在風險可控的前提下大大減低了跨境出行的不便，有助恢復國際社會對香港作為對外開放、資金和人員高效流動的國際金融中心的信心。

陳茂波補充，港府亦逐步恢復海外出訪活動，希望盡快加強宣傳香港的發展機遇與潛力，說好香港故事。香港是國際金融中心、國際航運中心和國際商貿中心，對很多資本家及企業高管而言，是充滿機遇的市場，同時也是活力之城、美食之都，大江南北、世界各地的菜色，應有盡有。香港更是文化之都，擁有故宮文化博物館、M+博物館、戲曲中心等等，還有郊野公園的自然美景，多姿多彩的生活與文化選擇，讓這裡的城市生活充滿動感、文化氣息與內涵。隨著我們逐步邁向復常，香港機會處處、充滿活力、生活豐富的特質，將會繼續吸引世界各地的頂尖金融、其他領域的人才和企業落戶這裡，擁抱機遇。