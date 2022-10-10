美國財經名嘴成「燈神」掀對賭熱潮　基金公司推反向ETF

美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）評論員克雷默（Jim Cramer）遭外國網友評為「燈神」，因他積極評價並推薦各種股票， 但回報卻好壞參半。近日市場屢現與他「唱反調」的反向投資方式，甚至有資產管理公司決定就他的投資建議，推出反向ETF對賭。

據Tuttle資產管理公司向美國證管會（SEC）所提交的申報文件顯示，該公司計劃推出「反向克雷默ETF」，交易代碼SJIM，變相與克雷默的投資建議唱反調，

「反向克雷默ETF」將是主動式管理的基金，投資者可透過推特和電視來關注克雷默的選股及對整體市場的建議，然後做空股票或使用金融衍生商品，對克雷默的建議作對賭。

財經名嘴克雷默。（資料圖片）

克雷默曾在去年誇獎方舟投資管理公司的「女股神」伍德（Cathie Wood），但其後伍德旗下旗艦基金淨值暴跌，令克雷默成網民取笑對象。

另外，Tuttle管理公司亦將推出「做多克雷默ETF」，交易代碼LJIM，以押注克雷默認可股票。先前曾推出類似的「反伍德ETF」，交易代碼SARK。自2021年11月推出以來，這個ETF已上漲近90%，吸金逾3.5億美元。