甘比﹕華置就投資會審慎積極　認為有危就有機　對施政報告感期待

提到近日市況轉差，人稱甘比的華人置業（0127）行政總裁兼執行董事陳凱韻，今日（10日）出席傳媒聚餐時表示，目前公司投資時會保持審慎，但亦會較積極，認為有危有機。主要考慮集團熟悉的地方，如內地、加拿大、美國及英國等，集中於一線地區，同時需要考慮回報率。惟她直言相關地區就算有新目標，對方亦希望高價放售，因此要研究，目前未有消息公布。

至於華置宣布斥資約4.29億英鎊，將位於英國倫敦項目120 Fleet Street重建及活化，作為紀念集團成立100周年重點工作之一。她表示拆遷工序在今年8月已開展，重建後會展出部分藝術品，當中或包括被丈夫劉鑾雄形容為「至愛」的藏畫《Everything must go》。

陳凱韻指出華置旗下商場生意「好返好多」。（張浩維攝）

長遠看好本港樓市

樓價近日持續下跌，陳凱韻指香港人都想要一個安樂窩，雖然短期有壓力，但長遠睇好，早前與市建局信置合作的凱匯賣得不錯，需求存在。目前暫有發展項目，以收租為主，未來亦會考慮投地；零售方面，她表示商場生意「好返好多」。

對新一份施政報告感期待

問到新任特首李家超，將於下周三（19日）發表施政報告。她指好期待，新任特首有四圍問意見是「抵讚」，但是否放寬防疫措施，她僅指難平衡各界，一方面家長擔心小朋友；另一方面年青人希望通關。

至於與中國恒大（3333）相關的消息，她就表示今天不回應。