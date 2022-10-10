大摩亞洲區前主席羅奇﹕大概率全球經濟衰退　美息需加到5至6厘

為應對高通脹，美國聯儲局暗示年底前將採取更多加息行動，摩根士丹利前亞太區主席羅奇（Stephen Roach）認為，聯儲局或需要加息到5厘至6厘。

羅奇接受訪問時稱，現時聯儲局和市場都低估了價格壓力的擴散，及在此背景下重回目標通脹水平2%所需要的貨幣緊縮力度。再加上，美國通脹在今年3月見頂，但回落速度非常緩慢，如果當前的通脹回落時間最終比預期長，估計聯邦基金利率或需升到5厘至6厘的區間才能實現2%通脹目標。

稱美陷技術性衰退

對於今年上半年美國實質GDP連續兩季下降，羅奇認為，目前依然是技術性衰退，並不代表美國經濟一定會陷入大規模周期性衰退，但在政策利率達到限制性水平前，聯儲局可能還要進行幾次加息，故相信美國經濟將在明年無可避免地陷入衰退。此外，在俄烏戰爭正引發的能源危機下，歐盟已步入經濟衰退，美國明年也很有可能面臨同樣命運，全球經濟衰退是大概率事件。

不過，羅奇指，美元仍會繼續保持強勢，隨著美元攀升，其他國家貨幣貶值，但其出口競爭力也會得到增強，但更主要的問題來自於債務償還壓力，特別是已經債台高築的新興市場經濟體。