洪灝發報告﹕港股嚴重地﹑瘋狂地超賣　眾多不利消息已反映

對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝發表報告，指出港股嚴重地﹑瘋狂地超賣，又指出現時恒指正處於十多年來最低水平，與1997年亞洲金融風暴期間水平相若，並進一步指出用，不論是相對強弱﹑或是高於其200日移動平均綫的成份股，佔比均處於史上最低水平之一。

他指出香港正受到地緣政治陰霾籠罩，香港正面臨一些艱鉅的地緣政治挑戰。如美國擴大對內地半導體技術出口的禁令，同時中概股在美國預託證券（ADRs）審計是另一個懸而未決問題。更何況金管局在調高最優惠利率步伐上屬拖泥帶水，並選擇消耗外匯儲備以捍衛聯繫匯率制度。不過港股在這樣的超賣水平下，眾多不利消息已肯定為價格反映。

隨著世界逐漸適應後疫情時代的狀態，他預期，中國債券收益率和中國成長型資產之間的關係應該會恢復到2020年之前的常態，債券收益率上升意味著經濟的增長，相信如恒指和中概股的中國成長型資產最終也應迎頭趕上。

關注投資組合中股票實際倉位

他表示目前美股市場對該國通脹前景仍抱持持疑不決，因此當地市場情緒變幻莫測，可在一瞬間便驟然轉向，亦成為思睿不依賴情緒指標為今輪周期選擇的原因之一，因為不少歷史已有變化，美國股債市場對沖關系也發生逆轉。

洪灝於報告內指出，更關注股票在投資組合中的實際倉位。鑒於所有公關宣稱﹑低迷的市場情緒，股票持倉仍然過高。他指出現時擁有最新股票倉位數據為截至8月底，認為最新數據應較已經歷1個月拋售為低。

他指，美股顯然尚未見底，仍將繼續成為中國市場波動的源頭，但「儘管美國衰退風險黑雲壓城，但這裡應該有一個交易機會」。