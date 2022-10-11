傳俄羅斯公司考慮將部分業務轉移至香港　迴避西方制裁

俄烏戰爭下，俄羅斯面對西方國家的多方面制裁。《彭博》報道，部分被西方制裁的俄羅斯公司，正考慮將香港作為替代選擇，引發美國官員擔憂香港將成為俄企的避風港。

香港ONC柯伍陳律師事務所主管合伙人甄灼寧表示，包括俄羅斯國有企業在內的一些大型公司，正尋求與香港律師事務所合作，以進入香港，並希望這裡是比紐約和倫敦等地「更友好的司法管轄區」。

甄灼寧指，俄羅斯公司轉移某些業務到香港的興趣，肯定在增加，他所在的公司已與俄羅斯客戶進行了初步討論。一些公司尋求將某些註冊變更為香港，同時保留在俄羅斯的業務。

報道又引述三位知情人士稱，至少還有兩家香港律師所接到俄羅斯公司的聯繫，有些公司詢問在香港籌集資金事宜。

不過，報道指，受制裁的威脅，香港的銀行和審計機構是否願意與俄羅斯公司合作，仍是未知數，金管局沒有任何形式的制裁或指定名單。

俄羅斯總統普京盟友、鋼鐵寡頭莫爾達紹夫的超級遊艇「Nord」於6日在港停泊。（資料圖片）

受制裁俄羅斯富豪遊艇 現身香港水域

俄羅斯總統普京盟友、鋼鐵寡頭莫爾達紹夫的超級遊艇「Nord」於本月6日在港停泊，莫爾達紹夫因為俄羅斯入侵烏克蘭，被歐盟和美國等國制裁。美國國務院發言人於8日稱，逃避多個司法管轄區制裁的個人可能利用香港作為避風港，這進一步讓人質疑香港商業環境的透明度。

港府隨後發出聲明，指香港政府一直全面實施及執行聯合國安全理事會施加的制裁；個別國家可能基於其自身考慮，向某些地方施加單方面制裁，特區政府並沒有權力、亦不會實施其他司法管轄區施加的單方面制裁。