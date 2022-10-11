普京盟友遊艇泊港　陳政深：外資不敢押注　恒指中線下試萬五點

港股半個月內兩度失守萬七點大關，恒指今進一步尋底，最低見16789點，重返11年前低位。恒生科技指數更急挫逾3%，刷面世以來新低。港股受累中美博奕，專家分析指，美國對中國推出迄今為止最激進的芯片出口管控政策，加上近期俄國受制裁的富豪，將遊艇泊在本港水域，加深外資對投資港股的憂慮，即使港股估值已見多年低位，亦不敢押注。恒指跌勢已成，相信中線向下15000點進發。



恒指今進一步尋底，最低見16789點，重返十一年低位。（梁鵬威攝）

騰訊貼近250元創六年低

港股四連跌，恆指午後跌幅擴大，最多挫逾400點，低見16789點。成交額逾900億元。科技股成跌市元兇，美團、阿里（9988）及騰訊合共拖低恒指近170點，當中，騰訊股價跌至250元水平，見2018年以來低位。阿里巴巴股價失守80元，低見75.7元，亦逼近今年3月的歷史低位71元。

艾德金融聯席董事陳政深接受訪問指出，中資科技股進一步下挫，與美國加大對中國半導體行業的制裁方向有關，並相信會對中國晶片業發展造成明顯打擊。

美加碼遏制中國半導體，首度禁美籍人才協助內地的半導體業者，分析指重創中資科企研發。（AP）

美加碼遏制中國半導體 首度禁美籍人才

拜登政府宣布對中國進口美國半導體技術實施新的限制，包括限制出口用於人工智能和超級計算的某些類型芯片，是迄今為止最激進對華芯片出口管控，被稱為中美圍繞芯片的科技戰「分水嶺」時刻，分析認為是全面切斷中國獲得和製造高端半導體。

當中特別要注意的，是首次禁止美國公民協助內地的半導體業者，陳政深形容，是一個明顯的人才管制，以往不少中國半導體商的研發者，都是海外科學家或持有美國護照，因此，拜登的政府新招，將重創中國的半導體研發。

分析指打撃華科企研發

半導體行業受制將不利中資科技股，市場研究公司Counterpoint亦認為，事件會令到科企的整體研發進度減慢，舉例如阿里和百度（9888）等大型科企。

俄羅斯鋼鐵寡頭、億萬富豪莫爾達紹夫（Alexey Mordashov），是俄羅斯鋼鐵製造商Severstal的控股股東，是俄羅斯總統普京的盟友。圖為二人2015年在克里姆林宮會面。（克里姆林宮網站）

俄富豪遊艇泊港掀爭端

分析認為，港股再度跌至2011年低位，與近日俄烏戰爭惡化，以及普京盟友俄國富商，將價值億元的遊艇暫泊本港水域，並引發美國國務院批評本港商業環境透明度有關。

事源俄羅斯富豪莫爾達紹夫（Alexey Mordashov），名下的超級遊艇「諾德」（Nord）現時正停泊本港水域。他是俄國總統普京的盟友，現時因俄烏戰爭，正被歐美多國制裁。美國更成立工作組追緝俄國富豪的遊艇等資產，外電報道，歐美政府至今已扣押十多艘相關遊艇，市值共22.5億美元。

美國國務院發言人不滿港府拒絕執行歐美等國，對俄羅斯實施的制裁行動，警告香港不要被利用作逃避外國制裁的人的「避風港」（safe haven），會令人懷疑香港商業環境的透明度。

港府回應時重申沒有權力、亦不會實施其他司法管轄區施加的單方面制裁。特首李家超今日（11日）出席行會前記者會，強調本地監管制度與世界接軌，港府會執行聯合國任何決議，但某地方的行動在港並沒法律基礎，因此不會採取行動。他強調，任何資金流通或活動都按法律處理：「香港係充分尊重法治，香港嘅監管制度與世界接軌。」

艾德金融聯席董事陳政深指出，以往外資眼中，香港的取態和中國仍有某種程度的分別；不過現在界線已經益發模糊。局勢變化令外資更不敢押注在中國及香港的金融市場上，恒指中線料跌至萬五點。(訪者提供)

陳政深：港角色被動 外資沽貨成大趨勢

陳政深指出，在外交事務上，香港無權處理，現在的確是什麼也做不到，處於一個被動的角色。從長線宏觀角度看，中美的大國博奕，對立情況將愈來愈明顯，以往外資眼中，香港的取態和中國仍有某種程度的分別，存在較大的空間；不過現在界線已經日漸模糊。局勢變化下，外資更不敢押注在中國及香港的金融市場上，因此相信外資撤走的大趨勢仍然會持續，即使估值上恒指已經嚴重平價，惟估計港股尚未見底，「港股今日的低位並非底」！中線看恒指仍有機會跌至萬五點。