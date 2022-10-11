彭博研究：動態清零兼內房疲弱　中國十年內難超美國成最大經濟體

彭博經濟研究預測，在「動態清零」防疫政策及疲弱樓市等因素拖累下，預計中國十年內或難超越美國成為全球最大經濟體。

研究指，基線預測為未來十年平均成長4.6%，但由於「動態清零」防疫政策的長期影響、生育率下降速度超出預期以及房地產行業逐漸萎縮導致投資下滑，這段時期經濟成長率超過5%已變得遙不可及。

研究又指，「動態清零」政策正在給中國經濟造成重創，促使一些經濟學家將中國今年的GDP增速預測下調至3%以下。只要這項政策繼續實施下去，就幾乎不會有明顯改善的可能。

彭博經濟研究預測，在「動態清零」防疫政策及疲弱樓市等因素拖累下，預計中國十年內或難超越美國成為全球最大經濟體。（新華社）

中國十年內或難超越美國

研究顯示，如果房地產市場低迷程度超出預期，「動態清零」政策持續到2023年以後，那麼未來10年GDP的平均增速可能低於4%，意味著中國可能要到2030年代中期才能超越美國，而且隨著人口因素在十年後成為拖累，領先優勢可能逆轉。

不過，倘若中國能夠擺脫這雙重約束，繼續投資於製造業，而受過良好教育的勞動力隊伍能夠提高生產率，那麼5%以上的成長率會再度成為可實現的目標，從而更快地升至全球第一。

根據彭博經濟研究的舒暢和Eric Zhu的分析，未來十年中國的經濟成長存在4種情境：基本情境下的增長率將在4至5%之間；悲觀情景的增長率低於4%，惡夢情境低於3%，而樂觀情境的經濟增速高於5%