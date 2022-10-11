港元定存勝銀債　工銀亞洲388日4.1厘　華僑永亨1年期定存年息4厘

美國加息步伐持續，多家銀行加入上調定存利息吸納存款，今日並有銀行上調港元定存至4厘及以上水平，可比拼保底息4厘的銀色債券。工銀亞洲今日推出388日4.1厘定存優惠，起存額為80萬元。另外，華僑永亨上調1年期定存利息至4厘，超越虛擬銀行Welab的3.8厘，為全港最高。

工銀亞洲公佈，即日起至10月31日，該行「理財金」客戶， 388天港元定存可享年息4.1厘，起存額80萬元，以該起存額計算，可賺息近3.5萬元，另外定存228天及128天，可分別享有3.9厘及3.6厘利息優惠。

該行綜合客戶也可享有4厘定存優惠，起存額10萬元，同樣是388天存期，而美元則為4.1厘。港元228天及128天定存利率則為3.8厘及3.5厘，美元為3.9厘及3.6厘。該行並調高1年期定存息至3.95厘，6個月至3.8厘，和恒生（0011）與華僑永亨一樣，為全港最高。

華僑永亨收起388天存期優惠，但上調1年期定存利息至4厘，起存額20萬元。同時，重新推出6個月及3個月存期，年利率分別為3.8厘及3.5厘，適用於「富理財」客戶。