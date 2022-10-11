米蘭站向姚君達等售水療保健業務　主席練美施︰條款公平合理

由KOL練美施擔任主席的米蘭站（1150）宣布將持有的水療及保健產品零售連鎖業務品牌「THANN」51%股權，售予公司創辦人兼前主席姚君達，及另一名前高層蔡偉基，計及銷售貸款，總作價為350萬元。

公司指出向兩人出售持有「THANN」品牌的維仕51%股權，主要考慮到疫情下該品牌經營情況難以回復，透過出售業務可取回部份從2015年起提供的股東貸款，並將資金投放其他項目。

米蘭站稱，經考慮目標集團處於負債淨額狀況，財務貢獻潛力有限，董事認為出售事項為集團提供良機，以清償自2015年以來墊付予目標集團的股東貸款，並將提供即時現金流入以提升集團的流動資金狀況。

練美施在內米蘭站董事認為，今次交易買賣協議之條款屬公平合理。（攝影：龔慧）

「THANN」去年賺331.7萬元

米蘭站於2015年以300萬元購入該品牌51%股權，當時擁有14間分店，目前則有11間。

水療保健業務「THANN」上半年收益為1,932.6萬元，稅後溢利33.5萬元。去年收益為4,121.2萬元，按年飆92.8%，錄稅後溢利331.7萬元。而截至6月底，「THANN」負債淨額約36萬元。

買家屬關連人士

包括練美施在內的米蘭站董事認為，買賣協議之條款屬公平合理。值得留意是，姚君達及蔡偉基均為米蘭站部分附屬公司董事，故屬關連人士。

米蘭站去年7月公布，委任練美施為公司執行董事及主席，自該日起為期一年，董事薪酬48萬元，負責公司的市場開發、 戰略規劃及執行。米蘭站宣布9年來首次錄得盈利。