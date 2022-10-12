《人民日報》連續三日發文：堅持動態清零　躺平不可取躺贏不可能

內地防疫政策受各界關注，官媒《人民日報》連續第三日發文，指當前全球疫情仍在高位流行，病毒仍在不斷變異，「躺平」不可取，「躺贏」不可能，堅持動態清零才能最大程度地避免疫情失控造成巨大損失。

文章提到，截至9月28日中國60歲以上老年人完成全程接種人數佔老年人口的比例為86.26%，還有相當部分老年人尚未完成全程接種和加強免疫接種，加上相當數量的兒童和有禁忌症無法接種疫苗的人群，疫苗接種率尚未形成足以抵抗重症和死亡的屏障。

文章又強調，一旦放鬆疫情防控，勢必會在短期內造成大量人群被感染，出現大量重症和死亡病例，造成醫療資源擠兌，讓正常的醫療服務需求得不到解決，形成惡性循環，認為放鬆防控將大幅提升病毒變異風險，而新的變異毒株出現後又可能帶來新的傳播風險和感染威脅，必須毫不動搖堅持動態清零總方針，毫不鬆懈抓好常態化疫情防控，牢牢守住不發生規模性疫情的底線。

早前有分析相信，內地於「20大」結束後，防疫政策或可能適度放鬆，以應對經濟放緩的影響。不過《人民日報》周一和周二連續發文評論疫情防控，稱要深刻認識到動態清零可持續而且必須堅持；新華社亦發表時評文章，指動態清零是現階段基於中國當前疫情形勢的最佳選擇。