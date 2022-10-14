香港預算赤字恐達年初預估3倍　經濟學家料財赤逼近1600億

受防疫措施影響，中港通關仍然無期，經濟持續疲弱。財政司司長陳茂波早前表示，估計2022／23財政年度將會錄得超過1,000億元赤字，較今年預算案所估算的多近一倍。外電統計多位經濟學家的預測，他們料香港今年的財政赤字可能是政府最初估計數據的三倍。



財政司司長陳茂波早前表示，今個財政年度將會錄得超過1,000億元赤字，將會成為歷來第二高的財政赤字，僅次於前年2,325億元赤字的歷史紀錄。

而根據《彭博》對12位經濟學家的最新調查，他們預料香港2022-23財年的財政赤字可能達到1,590億港元（折合約203億美元），相當於本地生產總值的（GDP）的5%，數字接近政府年初預算案所估算的563億港元的三倍，同時高於財政司司長陳茂波上個月修訂後的超過1,000億港元之預測。

截至8月底，香港政府財政儲備為7,741.7億元，從過去五年的平均情況來看，相當於14個月的支出。Oxford Economics經濟學家Lloyd Chan表示，香港今年年底的外匯存底可能在8,000億港元左右，與政府支出的比例將降至二十多年最低水平。