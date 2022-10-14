滙豐推特選大戶高息定存優惠　1年期達4.47厘　冠絕全港

投資市場表現令人失望，定期存款利息則越見吸引，中長期定存息目前已突破4厘，有大行更高達近4.5厘。美國加息步伐預計持續，多家港銀加定存息吸納存款戰開始白熱化，當中大行滙豐，據悉昨日主動聯絡特選大戶提供定存息優惠，50萬元存款即可享有港元6個月及1年期分別達4.15厘及4.47厘，冠絕全港。



滙豐發言人回覆01查詢表示，該行會不定時向個別特選客戶按情況提供特別優惠。據悉，滙豐日前給予特選大戶的中長期存息突破4厘，3個月也高達3.54厘。

滙豐對尚玉及卓越理財客戶提供的網上定存息優惠，港元3個月、6個月及1年期，日前已上調至2.2厘、2.8厘及3.1厘。

同時，虛擬銀行Fusion Bank（富融銀行）昨日再度上調港元定存息，1年期定存息由3.3厘上調至3.8厘，毋須新資金，1元都可入場，若然存款額超過100萬元，存息更達3.85厘，為虛擬銀行中最高。3個月及6個月定存息，也由2.2厘及3.2厘，上調至3厘及3.55厘，存款額超過100萬元，存息分別為3.05厘及3.6厘。

另外，livi bank公布昨日起推出9個月港元定存優惠，存息為3.6厘，起存額需20萬元，並於本周六起，再推4個月定存，息率為2.5厘。