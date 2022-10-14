《泰晤士報》︰英國財相關浩霆將被解僱

據英國《泰晤士報》報道，英國首相卓慧思將解僱財相關浩霆。最新消息指，卓慧思會在當地時間下午2時（即香港時間晚上10時）舉行發布會，公布有關決定。

報道又指，卓慧思將宣布把公司稅由19%提高到25%，並研究放棄減稅方案中部分內容。

今日稍早前，關浩霆據報縮短美國訪問行程，以趕回英國，就政府的財政計劃與首相卓慧思舉行緊急會議。

鎊匯未受消息刺激

關浩霆將被解僱的消息，並無對英鎊匯價帶來刺激，英鎊兌美元最新報1.1271，英鎊兌港元最新報8.8481。英國股市方面，富時指數最新報6935點，升85點。

英國國債債息全面下跌，5年期國債孳息率最新報4.047厘，跌21.7個基點，10年期國債孳息率為3.9775厘，跌21.65個基點。

上月公布減稅方案引致股債匯市場動蕩

上月初上任的關浩霆在9月23日提出價值450億鎊（約3,942億港元）的刺激經濟計劃，但沒有詳述如何籌集資金，打擊市場對英國政府財政穩健的信心，令英國資產被大舉拋售，促使英倫銀行在9月28日啟動緊急買債措施托市。

英倫銀行行長貝利則重申，緊急買債計劃措施會在周五（14日）結束。英國財相關浩霆指出，若當地金融市場下周重開時再出現動蕩，英倫銀行須為此承擔責任。

《彭博》形容關浩霆及英國政府，有意讓貝利成為潛在市場動蕩的代罪羔羊。

英倫銀行實施緊急買債計劃，是希望壓抑英國債息。在周三（12日）英倫銀行在市場上購入44億英鎊國債，為啟動該計劃以來投放的金額最多的一日。