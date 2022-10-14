電盈斥近6千萬美元購保險銷售及分銷商Bolttech逾30萬股優先股

電訊盈科（0008）旗下的PMIL向從事金融比較網站的Hyphen訂立貸款票據購買協議，向對方購入總額為1,140萬美元﹑於2027年到期固定利率無抵押貸款票據。根據貸款票據購買協議，Hyphen同意以零代價向PMIL授出1,282.3萬份認股權證。

作為Hyphen投資一部份，PMIL與對方訂立認購協議，同時認購Hyphen的205.89萬股。計及認股權證全面行使，將會持有Hyphen的24.96%已發行股本。

公司指出，截至去年12月底，Hyphen未經審核總資產及淨資產分別為5,500萬美元及800萬美元，除稅後虧損為2,300萬美元。

電盈又指出旗下的PAHL與主要從事銷售及分銷，以及銷售及分銷其他保險公司研製承銷的保險產品的Bolttech訂立認購協議。PAHL同意認購由Bolttech發行的30.68萬股系列B優先股，總代價為5,999.98萬美元。完成後PAHL將持有Bolttech已發行股本3.97%。

電盈指出主席李澤楷間接控制Bolttech。

截至去年底Bolttech總資產及淨資產分別為6.52億美元及4.45億美元，稅後虧損為1.65億美元。

據Bolttech網頁顯示﹕bolttech與富衛保險屬於同一最終母公司，而富衛的保險產品可能通過bolttech的平台銷售。