二十大 | 習近平︰實行積極主動開放戰略　共同富裕取成效

國家主席習近平在作中共二十大報告時表示，過去5年提出並貫徹新發展理念，着力推進高質量發展，實施供給側結構性改革，制定一系列具有全局性意義的區域重大戰略，實行更加積極主動的開放戰略，共同富裕取得新成效。國內生産總值從54萬億元增長到114萬億元(人民幣，下同)，中國經濟總量佔世界經濟的比重達18.8%，提高7.2個百分點，穩居世界第二位；人均國內生産總值從3.98萬元增加到8.1萬元。外滙儲備穩居世界第一。

他表示，一些關鍵核心技術實現突破，戰略性新興産業發展壯大，載人航天、探月探火、深海深地探測、超級計算機、衞星導航、量子訊息、核電技術、大飛機製造、生物醫藥等取得重大成果，進入創新型國家行列。

習近平指出，中國實行更加積極主動的開放戰略，共建「一帶一路」成為深受歡迎的國際公共産品和國際合作平台，中國成為140多個國家和地區的主要貿易夥伴，貨物貿易總額居世界第一，吸引外資和對外投資居世界前列，形成更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放格局，堅持走中國特色社會主義政治發展道路，全面發展全過程人民民主，社會主義民主政治制度化、規範化、程序化全面推進，人民當家作主更為扎實，全面依法治國總體格局基本形成。

另外，中國也確立和堅持馬克思主義在意識形態領域指導地位的根本制度，社會主義核心價值觀廣泛傳播，中華優秀傳統文化得到創造性轉化、創新性發展，文化事業日益繁榮，網絡生態持續向好，意識形態領域形勢發生全局性、根本性轉變。深入貫徹以人民為中心的發展思想，在幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居、弱有所扶上持續用力，建成世界上規模最大的教育體系、社會保障體系、醫療衞生體系，人民群衆獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續，共同富裕取得新成效。