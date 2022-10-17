瑞銀汪濤解讀二十大會議報告　料內地防疫政策短期不會有重大調整

中國共產黨第二十次全國代表大會於10月16日召開，習近平總書記在大會上做重要報告，定調了未來幾年黨和國家的重要政策方向和指導思想。瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤就二十大會議報告作出解讀。



料現行防疫政策 不會很快現重大調整

汪濤表示，一如該行預期，習近平的講話聚焦黨和國家的長期發展方向與目標，並沒有提及短期經濟政策或防疫政策的可能變化。報告認為動態清零政策最大限度保護了人民生命安全和身體健康，統籌疫情防控和經濟社會發展。報告並沒有提及未來防疫政策的發展方向，但強調了要健全公共衛生體系、加強重大疫情防控救治體系和應急能力建設，有效遏制重大傳染性疾病傳播。

汪濤認為現行防疫政策不會很快出現重大調整。「我們的基準預測假設2023年3月全國兩會之後防疫形勢可能明顯好轉，不過也存在現行政策維持更長時間的可能性。」

首要任務是高品質發展

談及經濟增長，汪濤指出，如果按習近平在2020年11月關於十四五規劃和2035遠景目標的說明中所提及的GDP總量或人均水準到2035年翻一番計算，則對應年均GDP增速需達4.7%左右（2021-35年），而瑞銀預計未來十年中國潛在GDP增速可能在4-4.5%之間，2030年之後則進一步放緩。

報告重申了「高品質發展」是全面建設社會主義現代化國家的首要任務、「發展」是黨執政興國的第一要務，汪濤認為，這或許能打消部分投資者認為中國政府或不再以經濟增長為重的擔憂，但她補充，報告也格外強調發展必須堅持「以人民為中心」。

汪濤認為，12月的中央經濟工作會議可能更多討論樓市短期政策方針。﹙資料圖片﹚

繼續推進市場經濟體制和對外開放政策

另外，報告還表示要堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持高水準對外開放。報告重申將 「毫不動搖」鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，充分發揮市場在資源配置中的「決定性作用」，更好發揮政府作用。

汪濤認為，關於繼續推進市場經濟改革和對外開放、支持民營部門發展的重申向市場表明黨的長期發展方針並沒有改變，或有助於穩定市場信心和預期。不過下一屆政府在實際政策設計和執行中將如何平衡市場與政府、私營部門與國企的關係要在未來1-2年才可能清楚。

未明確談及房地產下行或短期政策

報告對房地產政策的長期定調基本未變，繼續強調「房住不炒」，加快建立多主體供給、多管道保障、租購並舉的住房制度。鑒於二十大會議更聚焦長期發展問題，這些基本符合預期。

汪濤認為，12月的中央經濟工作會議可能更多討論短期政策方針。另一方面，她稱，第三季度經濟增長弱復蘇、房地產行業下行壓力依然較大，這可能帶來更多政策放鬆（但可能依然較為溫和），如同過去幾個月的情況。