香港開電視77台明起改名HOY TV兼用新台徽　奪杭州亞運獨家播映權

有線寬頻（1097）旗下免費電視頻道77台，為打造全新品牌形象，宣布將於明日（18日）清晨6時起採用全新台名及台徽 — HOY TV。

HOY TV台徽以紅色作主調，對照有線電視，突顯年輕活力，未來將推出的內容涵蓋各種範疇，24小時提供新聞資訊、綜藝娛樂、人氣劇集等內容。

致力發掘新一代藝人

現時香港電視產業競爭越趨激烈，觀眾對視聽內容的要求越來越高，有線寬頻副主席兼執行董事曾安業表示，HOY TV將透過線上線下資源，並利用新媒體優勢，為本土電視產業帶來一番新景象，更在會上公布HOY TV成功奪得杭州2022年第19屆亞運會的獨家轉播權。

曾安業強調，香港在電視產業上仍有發展潛力，「香港人係得嘅！」，所以集團已投放大量資金至HOY TV發展，電視台亦會提供各種機會，以發掘新一代藝人，「唔係唔要錢！最緊要有效應！」，要從不同方式增加收視率，才能延續本土電視產業發展。

推出本地真人Show節目

近年，年輕新力軍衝擊影視界。自2017年啟播的HOY TV， 亦致力推動年輕創意，聯同新力軍積極推出本土節目，包括真人show，如《我要做生意》、《香港型男競選》等，更設大陣營港劇。另外，亦按港人口味大量外購具話題性的海外節目及劇集。