英國政局未穩　蘇格蘭尋求二次公投　專家指鎊匯弱勢難改料跌平算

英國政府於上月23日公布迷你預算方案，因其激進的減稅方案讓外界憂慮日後政府將面臨巨額財赤，市場人士隨即在資本市場為減稅方案投下「不信任票」，導致當地股﹑債及匯市出現「三殺」。為穩定市場人士信心，英倫銀行更推出緊急買債方案，與其正在實施的寬鬆貨幣政策背道而馳。

減稅方案不單止讓英國金融市場陷入一片混亂，英國政局亦處於動蕩，就算政府已取消原來對高收入人士的減稅計劃，亦無法讓人對卓慧思政府感到信心，結果財相關浩霆上任38日便要下台，由前外相侯俊偉接任，可是局勢未見平穩。政局不穩亦影響市場人士英鎊匯價信心，不排除今年內兌美元跌穿平算，甚至低至0.9水平。



減稅方案後，英鎊兌美元曾一度下挫至1.03。

鎊匯兌美元曾創歷來新低

英國政局近年不時生變，至今年9月上旬由前外相卓慧思擔任保守黨黨魁一職，及繼任為首相，同時委任其多年好友關浩霆擔任財相。競逐保守黨黨魁期間，卓慧思已明言上任後推出大幅減稅方案，可是當方案公布後卻惹來市場人士「不收貨」，資本市場大幅波動，其中英鎊匯價兌美元在9月26日低見1.03，為歷來最低水平。債市同樣受波及，30年國債孳息率一度衝破5厘。

為穩定市場人士情緒，英倫銀行率先於9月28日宣布至10月14日，會從市場購入國債，規模為每日買入50億英鎊，至計劃最後數日時更宣布將規模擴至100億英鎊。同時宣布將原來的縮減資產負產表計劃延期。促使英倫銀行推出緊急買債計劃，與當地退休基金採取負債驅動型投資（LDI）有關。退休基金透過將持有的國債抵押，取得資金後再投資。當債價大幅波動，退休基金為應對保證金要求或會考慮沽出國債，導致市場更為動蕩。為讓市場回復平穩，英倫銀行唯有推出有關計劃，英鎊匯價及國債債息逐步回復至減稅方案公布前水平，其中鎊匯重上1.12，30年國債孳息率則回落至5厘以下。

英倫銀行早前宣布啟動緊急買債計劃，有助穩定匯市及債市。（資料圖片）

英倫銀行出手「維穩」

英倫銀行出手，確實讓金融市場回穩，可是政局問題仍須要政治人物處理。自公布方案以來，卓慧思及關浩霆兩人成為批評對象，卓慧思就算接受傳媒以期為政策解畫，亦未成功。就連國際貨幣基金組織（IMF）亦對有關方案作出批評，致兩人地位漸趨不穩，結果關浩霆僅上任38日便遭卓慧思辭退，成為英國史上任期第二短的財相。

辭退關浩霆再改為侯俊偉接任，新人的事安排並無減輕卓慧思面對的壓力，更有三名保守黨籍國會議員先後表態，要求卓慧思下台。面對遭到逼宮的壓力，上任僅1個多月的卓慧思能否保住其相位，或許繫於被指已擁有實權的侯俊偉，即將對迷你方案公布修訂版。若市場人士仍不收貨，屆時會否再引致當地政局出現另一場風波，實屬未知數。

盧楚仁認為娉匯弱勢難改。（資料圖片）

盧楚仁看淡鎊匯前景

其實目前英國政局問題，又豈只是財政方案，有關蘇格蘭能否啟動第二次公投，同樣左右往後英國政局發展，亦會影響未來英鎊匯價。獨立外匯商品分析師盧楚仁指出，英鎊匯價早前已受到經濟疲弱及通脹高企因素影響，連同其他非美貨幣一同下跌，而上月底公布的減稅方案導致鎊匯進一步受壓。目前受到政府財赤會否進一步惡化﹑最高法院對蘇格蘭能否進行第二次公投，均促使匯價前景存不明朗。他更明言對鎊匯前景感到悲觀，不論當地首相會否再換人，又或者會否提前大選，甚至由工黨等在野黨上台，英鎊弱勢也難改。

他進一步指出目前要改變英鎊弱勢是不可能，既有英國國內因素，亦有美元強勢這在外原因，特別是聯儲局在今年11月及12月，再分別加息0.75厘機會不低，明年亦會繼續加息。相信今年內英鎊兌美元跌至平算，惟相信尚未見底，其明言按較保守看法，鎊匯或會下跌至0.9水平。若投資者非急於買入英鎊，實無須要急於入市。