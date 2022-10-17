二十大｜李民橋︰報告為香港未來發展指明路向　注入新動力

習近平總書記發表的二十大報告，總結過去五年工作和新時代十年的輝煌成就，並謀劃了國家未來的發展藍圖和方針，意義重大深遠。

東亞銀行（0023）聯席行政總裁李民橋，以安徽省政協委員身份撰文指，二十大報告重申「一國兩制」必須長期堅持，並指出要發揮香港的優勢和特點，鞏固提升香港在國際金融、貿易、創新科技等領域的地位，支持香港更好融入國家發展大局。這充分表明中央對「一國兩制」事業及香港事務的高度重視，進一步堅定各界信心，為香港未來發展指明路向，同時為香港注入新動力。

李民橋指，報告提到國家要加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，強調必須堅持科技是第一生產力、人才是第一資源、創新是第一動力。一直以來，國家全力支持香港金融業發展，多項突破性的舉措在港先行先試。在地緣政治複雜多變和中美關係緊張下，香港作為國際金融中心，擔當內地與世界之間橋樑角色將更為重要。

李民橋稱，離岸人民幣中心是香港國際金融中心最具競爭力的優勢。在國家持續擴大開放的過程中，香港要加快推動人民幣國際化。人民幣跨境支付系統的成熟發展，可給予市場多一個美元和歐元等以外的選擇，對世界各地的金融機構和政府具有一定吸引力。香港作為全球最大離岸人民幣中心，離岸人民幣在香港可以自由交易，香港金融機構可以積極參與，並在構建人民幣跨境支付系統中出一分力。另外，金管局已就發展數碼貨幣諮詢業界，數碼港元料可接通數字人民幣，實行「雙幣錢包」。兩者均有利於提升對人民幣的需求，推動人民幣國際化。

李民橋補充，總括而言，本人對香港國際金融中心發展的長遠前景充滿信心。香港要繼續發揮作為國家與世界的橋樑角色，無論在國家戰略或香港長遠發展層面，均具有重要意義。香港各界應抓住機遇，主動對接「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」高質量發展等國家重點戰略，找到「國家所需、香港所長」的交匯點，在實現國家第二個百年奮鬥目標的新征程上作出貢獻。