逃避制裁？　在港新俄羅斯公司湧現　註冊按年急升近2倍

外媒日前報道，有俄羅斯公司欲在港註冊以逃避西方制裁，據《本土研究社》發現，近大半年名稱含有「俄羅斯」的在港新註冊公司數目急增。



本土研究社翻查過去近兩年公司註冊處新註冊及已更改名稱的公司名單，由今年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭至本月10日，名稱含有「俄羅斯」或「Russia」新公司在香港註冊已有35間；相比去年同期這類新公司註冊只有13間，確實有明顯增長的趨勢。

本土研究社認為，註冊名稱有「俄羅斯」的公司，公司未必是來自俄羅斯，亦可以是往俄羅斯投資的業務性質，也可以是與俄羅斯無關的空殼公司，現時的整理未有作進一步的公司查冊，尚未能夠從董事背景估計資金來源。即使如此，「俄羅斯」公司註冊的數字，仍可視作香港與俄羅斯之間更緊密經濟聯繫的某種反映。

若按公司名稱估計業務性質，本土研究社指出，值得留意可見有一間「國際金融」公司（俄羅斯古戈爾銀夯國際金融集團有限公司）曾在今年5月註冊，有4間能源公司入侵後半年註冊，數量多於入侵前半年（2間）。

由2021年至今62間新註冊公司中，至少有26間有酒業相關名稱，然而當中不少名稱有相當重疊，業務是否真正與酒業相關則不得而知。