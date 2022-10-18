ESG｜渣打：1120億美元在港零售投資資金　能調配至可持續投資

渣打報告顯示，有1,120億美元來自香港零售投資者的資金，可在2030年前調撥至可持續投資。而事實上，香港的零售投資者在過去數年對可持續投資展現出強烈興趣。有近六成投資者在其投資組合中持有可持續投資基金，是主要可持續產品中比率最高，並預期在未來兩至三年提升至74%。

雖然採納綠色債券的比率相對較低，但預期比率會在未來兩至三年增加16個百分點至72%，升幅是多種可持續投資產品中最高。

美歐投資者投資組合中對ESG投資佔比達82%

渣打《可持續銀行業報告 2022:調配零售投資者資本》並顯示，目前大部分可持續投資集中於先進經濟體及地區，美國及歐洲在2020年的佔比已達82%，故此亞洲區能調配至可持續投資的資金增長潛力巨大。

報告假設在2030年前，10個受分析市場在零售層面採納可持續投資的程度，可達至先進經濟體在2020年的水平，報告指出，可調撥零售資金的潛力將達到8.2萬億美元，其中 1,120億美元將來自香港，主要由於其本地財富增長。

資訊太少成障礙

報告認為，這些資金對香港達成碳中和目標，未來20年投資300億美元支持本地綠色項目及在2050年前達至碳中和起關鍵作用。

然而投資者同時指出一些阻礙他們增加可持續投資的障礙，包括「資訊太少」、及「難以比較不同的可持續投資機會」等。這些結果反映金融機構在打破零售投資者面對的障礙中,發揮關鍵作用。

渣打香港財富管理業務主管何文俊表示，近年可持續投資的需求大幅增長，ESG（環境、社會和公司管治）產品的銷售及資產的佔比按年遞增。渣打在數碼平台上提供解決方案、為客戶提供清晰及透明的資訊，及透過財富管理專家提供以數據主導的建議，也提供綠色債券及ESG相關的結構性產品。