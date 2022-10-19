美銀調查：基金界堅持「cash is king」　現金比例升至逾廿年最高

美國銀行（BofA）公布最新全球基金經理調查(FMS)顯示，基金界手持現金水平進一步增加，創2001年4月以的21年高位。



美銀調查顯示，最新基金界現金比例達到佔組合的6.3%，因為對經濟前景的信心仍然接近最悲觀的程度。不過，美銀預計明年上半年市况會觸底甚至大反彈，屆時，減息將成為聯儲局(Fed)的共識立場。這種變化已經在開始。

對於美國利率走勢，美銀表示，預計未來12個月短期利率降低的投資人比例在10月比9月翻一番，達到28%。預計加息的投資人繼續從2022年初的92%的高峰下降到10月的59%。

另外，受訪基金經理指出，由於預期來年內地的貨幣寬鬆政策，因此有淨數61%的受訪者表示，會對內地經濟表現感到樂觀。但多數受訪者認為，由於二十大會議並無表明內地防疫政策會改變，並持續堅持動態清零的舉措，形同對內地經濟復蘇投下信心一票的業界潑了一盤冷水，更有淨數61%的受訪者認為，堅持清零政策是中國市場最顯著的風險。

美銀在10月7日至10月13日期間訪查371名基金經理，他們管理的資產規模累計達1.1萬億美元。