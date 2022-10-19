施政報告引進重點企業辦公室　消息人士﹕企業須配合國家發展

特首李家超今日（19日）11時將宣讀上任後首份施政報告，焦點包括如何吸引人才及商機。

李家超指，香港是全球最具競爭力的經濟體之一，亦是內地對接國際市場的重要窗口，必須更積極和進取地「搶企業」、「搶人才」，因此會成立「引進重點企業辦公室」，由財政司司長帶領，專責向內地和海外的重點企業提供特別配套措施和一站式服務，以引進到港。

他表示，「引進重點企業辦公室」將針對生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造與新能源科技等策略產業，專責引進世界各地高潛力、具代表性的重點企業。工作包括：

1）制訂目標企業名單，指導各「招商引才專組」主動接觸這些企業和進行磋商；

2）制訂具針對性及吸引力的特別配套措施，包括土地、稅務和財政等方面，並提供度身訂造的企業落戶計劃；及

3）為這些企業的人員提供一站式配套服務，例如申請簽證、子女教育安排等。

設300億元「共同投資基金」

另外，政府亦會從「未來基金」撥出300億元，成立「共同投資基金」，按企業個別項目帶動本地產業發展的潛力，考慮參與共同投資；亦會成立「引進重點企業諮詢委員會」，由相關業界和社會領袖組成，向財政司司長就整體策略提供意見。

據政府消息人士指出，於引進重點企業方面，「招商引才專組」是由12個海外辦事處及5個內地辦事處設立，而目標企業名單是不會事先向公眾公開，為企業制定的特別配套措施，在與企業談判階段亦不會公開，又強調重點企業需要配合國家發展。