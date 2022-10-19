施政報告｜德勤﹕積極回應社會各界對香港發展未來願景

行政長官李家超今日公布《施政報告2022》，當中有不少部份提及要推動本港經濟發展，當中包括吸引重點企業及人才來港，以及為吸引家族辦公室來港設立，計劃向合符資格者提供稅務寬免等。政府的措施獲得不少商界團體，以及專業機構支持。



德勤﹕積極回應社會各界對香港發展未來願景

德勤指出行政長官李家超今日發表上任後首份施政報告，就未來5年如何鞏固香港獨特優勢及把握新增長機遇，以提升香港競爭力擬定了內容全面、積極進取的施政藍圖。

報告正值10月16日揭幕的中共第二十次全國代表大會進行期間出爐。國家主席習近平在開幕講話中為國家未來五年的大政方針指明了前進方向，突顯維護國家安全、推動人才及創新建設以促進增長的必要性，同時強調香港在支持國家發展上能夠發揮關鍵作用。

為落實習近平主席提出的「四個必須」和「四點希望」，行政長官強調第六屆特區政府將以增強經濟發展動能、解決深層次民生問題、提高治理水平，以及維護社會和諧穩定為工作重點。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示：「本份施政報告積極回應社會各界對香港未來發展的願景，就加快本港經濟轉型和改善民生提出了短中長期政策，相信商界和市民將歡迎今日公布的一系列措施。」

香港銀行學會﹕支持報告內有關吸納人才方向

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗指出，非常支持《施政報告》提出有關吸納人才的方向，包括推出「高端人才通行證計劃」及放寬「非本地畢業生留港/回港就業安排」，能夠為本港帶來全球頂尖人才及加強大灣區的人才互動交流。學會將全力支持這些措施的推行，繼續為計劃加入本地銀行業的人才提供相關的技能培訓及專業資格課程，更將加強業內在人才發展方面的協作，充實本地銀行業人才庫，以持續提升香港金融服務業的專業水平。

學會亦歡迎《施政報告》提出有關對接國家戰略增強發展動能，及全面提升香港作為國際金融中心的服務競爭力。對於行政長官提出有助強化本港離岸人民幣業務中心優勢、加強互聯互通、發展綠色和可持續金融，以及提升金融科技競爭力等措施，學會將就有關發展，研究為業界提供合適的人才培訓工作和支持。

香港綠色金融協會﹕措施助港發展成國際碳市場志向

報告內談及將推動香港成為內地及海外政府和綠色企業的首選融資平台，以及在香港建設國際碳市場，並支持港交所繼續推展與廣州金融機構等在碳市場發展的合作。香港綠色金融協會主席及會長馬駿指出，報告內提及推動香港成為內地及海外政府和綠色企業的首選融資平台。香港綠色金融協會將進一步推動中歐可持續金融共同標準在香港和大灣區的落地，為內地機構在國際市場的綠色融資開拓更為便利和低成本的通道，助力香港成為內地及國際綠色融資平台的首選。

報告內亦有談及碳市場發展，香港綠色金融協會將繼續支持香港建立自願碳市場和與內地碳市場互聯互通機制的努力。推動在大灣區中加強碳原則的合作、標準化和協調，有助香港實現發展成國際碳市場的志向。隨著各國承諾實現淨零排放目標，對高誠信自願碳信用的投資需求預計將增長，而香港作為國際投資者、內地和其他地區之間的超級聯繫人，確立了優秀的中介地位。

國泰歡迎政府提升香港為國際航空及物流樞紐

國泰航空歡迎香港特別行政區政府在《行政長官 2022 年施政報告》中提出，繼續提升香港成為國際航空與物流樞紐以及航空業培訓中心。

行政總裁鄧健榮表示:「『十四五』規劃確立了香港在國家的整體發展中肩負重要角色，重申加強香港國際航空樞紐地位的重要性。我們期待香港國際機場三跑系統的落成大幅增加機場的整體容量和競爭力。

國泰亦支持特區政府持續加強香港與大灣區其他城市的『多式聯運』,結合空運、海運和陸路運輸,進一步加強人流及物流。大灣區所帶來的增長潛力和機遇，將確保國泰航空及香港樞紐保持競爭力。

中銀為打造市民安居樂業美好社會提供政策方向

中銀指出《施政報告》重點闡述香港融入國家發展大局的具體經濟和社會發展政策，為香港進一步發展成為「十四五」規劃中的八大中心，以及打造市民安居樂業的美好社會提供了清晰的政策方向。

《施政報告》中「創新科技是激活香港經濟高質量發展的重要引擎」的規劃，體現了香港以己之長，服務國家所需的發展定位和歷史使命。未來香港創新科技產業和製造業的進一步發展將為金融業帶來全新的增長動能，尤其在產業金融、科技金融、供應鏈金融及綠色金融等領域帶來新的發力點。同時，金融業亦可為以「北部都會區」為代表的創科園區發展、軌道交通和科研基礎設施建設等方面提供多元化的金融支持。

《施政報告》在強調香港融入國家發展大局、與內地市場互聯互動的背景下，提出的措施諸如支持港交所改善服務創新科技企業的上市機制、推動資產財富管理發展、鼓勵綠色和可持續金融，以及促進金融科技普及應用等，將促進香港金融市場進一步發展。此外，不斷發展壯大的離岸人民幣市場是「鞏固國際金融中心地位的關鍵一環」，在人民幣國際化的發展趨勢下，香港可繼續發揮離岸人民幣樞紐的關鍵作用，並借此取得更大的發展優勢。

澳洲會計師公會歡迎有關吸引人才措施

澳洲會計師公會歡迎新一份施政報告以大篇幅措施針對吸引及挽留人才，擴大人才庫，著重振興經濟。面對全球人才競爭激烈及本港勞動人口流失，設立「引進重點企業辦公室」及「人才服務窗口」的建議尤其創新及務實， 從前期吸引到落地支援，全方位合作協調，能夠令整個流程更全面高效。然而，市民及商界最關注的通關問題尚未有明確的時間表，公會促請政府能早日與內地商討實現逆向隔離或更方便跨境旅行的措施，與內地重新接軌。

公會認為「高端人才通行證計劃」有助擴大本地人才庫，亦歡迎放寬「非本地畢業生留港╱回港就業安排」，將逗留期限由一年延長至兩年等一系列措施。建議政府可同時考慮設立投資移民計劃，吸引高淨值人士及其家庭來港。此外，根據公會近期調查，高達四成受訪者認為專業資格互認有助擴充人才庫，建議政府考慮增加與其他地區的專業資格互認範圍，吸引更多持有海內外認可專業資格的稀缺職位人士來港。

羅兵咸永道﹕歡速政府搶人才措施

羅兵咸永道中國稅務及商務諮詢合夥人王舜宜表示：「目前全球各地皆在爭奪人才，我們歡迎特區政府擬推出的一系列招商引資引才措施，特別是將香港的產業發展和人才培養管道打通，從制度創新、落地措施、到跟蹤管理的全週期服務都計劃周詳。各項措施包括成立『引進重點企業辦公室』和『人才服務窗口』以及在各駐內地辦事處和海外經濟貿易辦事處設立『招商引才專組』，並推出『高端人才通行證計劃』及延長工作簽證年期，都很大程度增加香港的吸引力和競爭力，期望有關措施能盡快實行和配合好宣傳計劃。另外，對合資格外來人才在成為香港永久性居民後退還在港置業已繳付額外的印花稅，亦可作爲吸引人才的短期措施之一，由於估計實際受惠人數不多，故相關措施對整體稅收影響不大。特區政府亦應配合其他有效長遠配套政策，讓來港人士『落地生根』。另一方面，就如何培育本地人才，特區政府可就新興領域開展培訓計劃和提供培訓資助，通過創造優秀的勞動力來滿足僱主的需求以及更做大做強新興產業。」

羅兵咸永道香港資本市場合夥人黃金錢表示：「我們歡迎特區政府將修改上市規則，以便利先進科技公司上市融資。這些公司很多均具有潛力，而且受到很多機構投資者的關注，為促進這些公司上市，監管機構考慮其獨特性，並制定新的上市制度，在不損害股東保護的情況下，幫助這些未能滿足現行上市要求的先進技術公司上市融資，將有助資本市場多元化發展，吸引更多不同類型投資者，鞏固香港國際金融中心地位。同時，透過重新定位GEM，將可協助中小企業和初創企業增加融資渠道。此外，我們認同香港應該加快開發更多以人民幣計價的投資工具，強化香港作為最大離岸人民幣業務中心的優勢，促進人民幣國際化。」