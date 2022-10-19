歐冠昇﹕施政報告支持港國際金融中心地位　140個上市申請正處理

行政長官李家超發表任內首份《施政報告》，港交所（0388）行政總裁歐冠昇指出，報告強調特區政府支持香港保持領先國際金融中心，及全球首選上市地位的決心。

港交所感謝政府支持港交所加強互聯互通機制﹑繼續優化上市制度，以及發展綠色和可持續發展的金融生態圈，所有這些都繼續提升香港資本市場的吸引力。

歐冠昇指出港交所將繼續與持份者及合作夥伴緊密合作，開展一系列新舉措及項目，進一步推動香港及區內資本市場發展，將適時向市場公布最新發展。

在海外設辦公室正在推進中

另一方面歐冠昇於業績電話會議上被問及港交所在海外設立辦公室，以及吸引其他地區企業來港掛牌時，指出相關進程正推進中，希望日後港交所可與發行的距離拉近。

至於在港掛牌的海外企業，日後有機會可納入港股通範疇內，歐冠昇表示若有關企業能納入港股通內，日後既可以讓海外投資者投資外，亦可以接觸到內地零售投資者。

現有140個新股上市申請個案待處理

在談及本港新股市場最新發展時，歐冠昇指出環球新股市場在今年上半年皆較淡靜，可是至今年第三季時，本港共有29間新公司掛牌，集資額為150億元。目前不少公司正待市況好轉，港交所亦有逾140個上市申請個案正待處理。

此外就有關本港股市交投時，歐冠昇直言難預測何時會好轉，但對未來市況發展感到信心，並且會致力吸引更多市場參與者，讓市場流通性進一步提升。