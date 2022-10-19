施政報告｜金發局李律仁︰有效為本港經濟注入高質量發展動力

香港金融發展局（金發局）表示，歡迎行政長官在其任内首份《施政報告》中所提出的政策措施和建議，並相信這些多管齊下的政策措施，有效提升本港長遠的競爭力，特別是增強金融業服務實體經濟的能力。

金發局主席李律仁資深大律師表示：「為應對市場上的轉變，香港正在邁出新一步，同時為本港帶來前所未見的變化及活力，而將之轉化為機遇則是關鍵。憑藉香港作為領先金融中心的優勢，再加上一系列的措施及高瞻遠矚的藍圖，有效為本港經濟注入高質量的發展動力。」

其中，金發局為政府推出一系列招商引資引才的新措施感到鼓舞，包括成立「引進重點企業辦公室」、並從「未來基金」撥出 300億元成立「共同投資基金」以吸引內地及海外企業來港落戶；在致力培養及留住本地人才的同時，政府亦推出「高端人才通行證計劃」及放寬在港置業的印花稅制度吸引全球人才來港發展，進一步強化本港的人才庫。

金發局對於政府考慮修訂主板上市規則以吸引更多優質企業來港上市表示歡迎。便利尚未有盈利和業績支持的大型先進技術企業進行融資活動，香港可進一步提升其作為國際創新科技中心的角色。該舉措不僅能促進創新公司來港上市，亦能擴濶「港股通」和投資者的選擇。另外，推出「互換通」和優化債券通「南向通」等其他舉措將深化與內地金融市場的互聯互通，鞏固香港作為全球最大離岸人民幣業務中心的地位。

區景麟﹕樂見政府致力提升金融服務業競爭力

金發局行政總監區景麟指金發局樂見政府一直致力提升香港金融服務業的競爭力，尤其就鞏固香港作為資產及風險管理中心及國際金融中心的地位不遺餘力。施政報告指出希望吸引 200 個家族辦公室到香港營運，此措施將成為推動資產和財富管理行業發展的主要動力，連同為合資格家族辦公室擬定的稅務優惠政策，香港能為全球家族辦公室提供一個具吸引力且服務周全的營運基地。

金發局亦欣悉政府就金融科技發展推出措施， 其中實行虛擬資產服務提供者的法定發牌制度能促進虛擬資產行業蓬勃有序的發展。除此之外，其他措施如政府在推出「數碼港元」的準備工作，以及和內地機構在「數字人民幣」作為跨境支付工具的合作測試，有效帶動香港發展成為國際金融科技樞紐。

李律仁補充：「金發局衷心感謝政府在推動香港持續保持國際金融中心優勢的願景和投入。加強金融服務業不同領域的措施，例如提升香港的融資、綠色金融和碳市場能力，香港可繼續以 「超級聯繫人」的目標全速前進，促進內地與國際市場的互聯互通。香港已準備好在國家整體發展中扮演更積極的角色，並鞏固其競爭優勢以充分擔當中國的國際金融中心。」