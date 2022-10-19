施政報告｜港版淡馬錫出爐　陳家強贊成　強調回報並非唯一KPI

【施政報告2022／施政報告／李家超】近期本港在多方面的競爭力被指不如新加坡，市場關注政府如何應對。行政長官李家超今日﹙19日﹚宣讀首份《施政報告》，便提出成立香港投資管理有限公司，又成立 300 億元的共同投資基金，由政府主導投資策略產業，吸引和助力更多企業在港發展。



特首形容今次為「破格」之舉，措施細節有待出爐，但專家普遍表示贊成，並提出不少建議。其中財經事務及庫務局前局長陳家強認為，投資項目是否能夠錄得正面回報，並非單一的關鍵績效指標（KPI），管理團隊並需要平衡對本港創新科技發展的影響。



行政長官李家超公布，成立全新「香港投資管理有限公司」，把近年在「未來基金」下設立的「香港增長組合」、 「大灣區投資基金」和「策略性創科基金」， 以及新成立的「共同投資基金」歸一收納，由政府主導投資策略產業，吸引和助力更多企業在港發展。

特首李家超形容，成立「香港投資管理有限公司」屬「破格」決定，目的是增加本港整體產業發展及機遇，並以本港整體利益為依歸，是在「搶企業、搶人才」的情況下成立。而共同投資基金也被外界形容為「港版淡馬錫」。

陳家強表示，港版淡馬錫的投資項目是否能夠錄得正面回報，這並非單一的關鍵績效指標（KPI）。（何家達攝）

陳家強：平衡對本港創新科技發展影響

財經事務及庫務局前局長陳家強接受《香港01》訪問時表示，贊成政府此舉，估計「香港投資管理有限公司」運作模式會類似淡馬錫，並建議可參考淡馬錫運作方式，成立內部自己的基金管理團隊。

外界關注政府投資項目是否能夠錄得正面回報，陳家強認為，這並非單一的關鍵績效指標（KPI），管理團隊需要平衡對本港創新科技發展的影響。

他續稱，科技發展是全球互相競爭的板塊，建議新公司吸納的企業一定要包含科技企業，從而令香港能在科技方面建立相關的生態系統，以促進整體科技行業的發展，吸納更多外資。

雷鼎銘表示，較為關注如何為投資項目把關，首要確保不會虧蝕，這方面需要同時熟悉科技及金融的人才。（資料圖片）

雷鼎銘：料吸引大灣區企業機會較多

香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴，當年成立未來基金時也有參與，他估計，相較淡馬錫基金，新公司更可能類似風險基金（Venture Capital）運作，尋覓有賺錢潛力的項目，最終造就了硅谷這個高科技集中地。

他指出，所謂風險基金即意味投資存在風險，需要有專業的判斷，賺錢方式也不一定是每年的利息回報，也可能是以入股方式投資，在企業或項目成功後賣出股份來獲取盈利。

雷鼎鳴關注新公司如何為投資項目把關，認為首要確保不會虧蝕，這方面需要同時熟悉科技及金融的人才，本港傳統基金可能未必合適擔任此重任，預計有機會將此工作委託或者外判予第三方。至於該措施最終目的為吸引及幫助更多企業在香港發展，他就認為海外企業機會較少，特別是目前中美交惡的地緣政治背景下，但相信吸引大灣區企業的機會較多。

安永香港及澳門區主合夥人李舜兒建議，政府可投資到不同規模的企業，不應單以規模大小而判定其投資價值。（張浩維攝）

安永：可考慮投資不同規模企業

安永對政府此舉也持有正面看法，安永香港及澳門區主合夥人李舜兒表示，雖然香港投資管理有限公司現在仍處於初步階段，政府暫未詳細說明其投資方向，但從施政報告中不難看出政府把重心放在創科產業，並會集中吸納相關行業在港發展，實行政策的力度更比往日強，建議政府可投資到不同規模的企業，不應單以規模大小而判定其投資價值。

安永會計師事務所審計服務合夥人賴耘峰補充，北歐初創科技公司也可納入考慮。新公司成立目標為吸引更多企業在港發展，所以並不存在「輸」一字，更不能以單純回報來量度政策成效，最終成果該以企業會否決定到港發展、其產業是否與香港發展前景相符或有加乘作用，以及如何貢獻香港金融市場作考慮。

陳家強強調，資金只是吸引海外企業來港其中一項措施，其他的配套如土地及人才等，同樣重要。﹙資料圖片﹚

資金以外 更需土地及人才等配套

暫時，未知悉政府最終投入多少金額，以吸引和助力更多企業在港發展，單計「共同投資基金」就有300億元。

陳家強則認為，300億元額度在初步階段屬於充裕，相較目前本港科技培育基地科學園及數碼港，新公司最大分別為其可動用的資金較多，至少有300億元，可投資予不同發展階段的企業，不單只是初創企業，而投資企業的數目相信也會較多，加上需要吸引海外企業來港發展，更需要具備充裕資金。他強調，資金只是吸引海外企業來港其中一項措施，其他的配套如土地及人才等，也同樣重要。

雷鼎鳴補充，投入的資金，對於本港經濟帶來的正面影響幅度有多少，仍視乎選擇何類型的企業或者項目投資。